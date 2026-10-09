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Colapinto quedó eliminado en Q2, pero consiguió un gran avance: en qué posición largará en la Sprint

Franco Colapinto quedó eliminado en la SQ2 de la clasificación Sprint del Gran Premio de Singapur, después de que George Russell mejorara su tiempo sobre el final. Pese al resultado, el argentino mostró una evolución con Alpine.

Colapinto quedó eliminado en la Q2

Colapinto quedó eliminado en la Q2, pero consiguió un gran avance en Singapur. (Foto: Reuters)

Franco Colapinto quedó eliminado en la segunda instancia de la clasificación Sprint del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, después de una definición ajustada que tuvo como protagonista a George Russell. El británico de Mercedes mejoró su tiempo en los últimos instantes de la SQ2 y desplazó al argentino de los diez puestos que permitían avanzar a la ronda decisiva.

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Foto: Alpine

Más allá del resultado, Colapinto mostró una evolución respecto de la práctica libre y consiguió acercarse al rendimiento de su compañero de Alpine, Pierre Gasly. El piloto de Pilar había comenzado el viernes con dificultades, pero logró superar el primer corte clasificatorio y mantenerse en la pelea por un lugar en la SQ3.

Cómo fue la eliminación de Franco Colapinto en la SQ2 de Singapur

Franco Colapinto en el GP de Singapur de la F&oacute;rmula 1. (Foto: Reuters)

Franco Colapinto en el GP de Singapur de la Fórmula 1. (Foto: Reuters)

La clasificación Sprint comenzó con un primer objetivo cumplido para el argentino. Colapinto superó la SQ1 y consiguió avanzar a la segunda instancia, en una sesión en la que los tiempos estuvieron muy ajustados.

El piloto de Alpine registró 1:35.048 en la SQ1 y terminó 16°, apenas 88 milésimas por delante de Arvid Lindblad, el primer eliminado. Pierre Gasly, por su parte, había conseguido el décimo puesto con una vuelta de 1:34.673.

De esta manera, ambos representantes de Alpine avanzaron a la SQ2. En la segunda tanda, Colapinto consiguió mejorar su rendimiento y llegó a ubicarse entre los diez pilotos que estaban clasificando a la instancia decisiva.

Sin embargo, la situación cambió sobre el final, cuando George Russell completó una vuelta más rápida y desplazó al argentino de la zona de clasificación. El británico había mostrado un ritmo superior desde el comienzo de la jornada y su mejora terminó siendo determinante para las aspiraciones de Colapinto.

Así, el argentino quedó eliminado en la SQ2, después de haber conseguido superar el primer corte y de mostrar una evolución en comparación con el entrenamiento inicial.

La poca diferencia con Gasly, el dato positivo que dejó Colapinto

Uno de los aspectos más importantes de la clasificación Sprint fue la mejora de Franco Colapinto en su comparación con Pierre Gasly. Durante la única práctica libre del viernes, el francés había terminado noveno, con un registro de 1:34.038, mientras que el argentino había quedado 19°, con 1:34.983.

La diferencia entre ambos había sido de 945 milésimas de segundo, una distancia considerable para dos pilotos que comparten equipo. En la SQ1, esa brecha se redujo a 375 milésimas, con Gasly nuevamente por delante.

Pero el dato más alentador llegó en la SQ2, donde Colapinto logró acercarse todavía más a los registros de su compañero, en una instancia que exigía encontrar el máximo rendimiento del monoplaza.

La comparación es especialmente relevante porque ambos conducen autos del mismo equipo y trabajan con una base técnica similar.

Por eso, la reducción de la diferencia con Gasly representa una señal positiva para Colapinto, que continúa buscando mayor regularidad en su primera temporada completa con Alpine.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en el Gran Premio de Singapur

Después de la clasificación Sprint, Colapinto tendrá una nueva oportunidad de competir este sábado en el circuito urbano de Marina Bay. La actividad continuará con la carrera Sprint, prevista para las 6 de la mañana, hora de la Argentina.

La competencia corta reparte puntos entre los ocho primeros clasificados, por lo que el argentino deberá intentar recuperar posiciones para acercarse a esa zona.

Ese mismo sábado, desde las 10 de la mañana, se disputará la clasificación para el Gran Premio principal.

Finalmente, la carrera del Gran Premio de Singapur se realizará el domingo 11 de octubre, desde las 9 de la mañana de la Argentina.

El circuito de Marina Bay presenta uno de los desafíos más exigentes del calendario, tanto por sus curvas y la cercanía de los muros como por las elevadas temperaturas y la humedad.

En pocas palabras

  • Colapinto eliminado: Franco Colapinto quedó fuera de la SQ2 en la clasificación Sprint del GP de Singapur, desplazado por George Russell.
  • Avance en Alpine: El argentino mostró una mejora con el equipo Alpine, acercándose al rendimiento de su compañero Pierre Gasly.
  • Próximas carreras: El piloto competirá en la carrera Sprint (6 AM ARG) y la clasificación del GP (10 AM ARG) del sábado, seguido por la carrera principal el domingo (9 AM ARG).
Resumen generado por Thinkindot AI
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