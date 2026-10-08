"Está mal": la inesperada respuesta de Colapinto a un fanático en la previa del GP de Singapur

En ese sentido, Colapinto destacó que desde el Gran Premio de los Países Bajos, cita en la que el equipo estrenó un nuevo paquete de actualizaciones técnicas, la escudería “ha dado buenos pasos”, lo que les permite sostener un rendimiento parejo para “ser competitivos en toda clase de circuitos”.

Asimismo, el bonaerense proyectó que la escudería cuenta con la “velocidad para aspirar al quinto puesto de la clasificación” en el trazado asiático, argumentando que en la presente temporada “todo es posible, viendo lo que está pasando este año en las carreras”. De cara a la actividad oficial, concluyó: “Son muchos puntos lo que hay todavía en juego y este año nos vemos más fuertes. Mañana veremos cómo nos va en la práctica libre y esperemos poder luchar por los puntos este fin de semana”.

Cuándo y a qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Singapur

El cronograma oficial de la Fórmula 1 para el Gran Premio de Singapur contempla los siguientes horarios (adaptados al huso horario de la Argentina):