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FÓRMULA 1

"Está mal": la inesperada respuesta de Colapinto a un fanático en la previa del GP de Singapur

Franco Colapinto cruzó con simpatía a un fan que le pidió una firma con la camiseta de España en Singapur. Además, sus expectativas.

Foto: Alpine

Foto: Alpine

Franco Colapinto ya se encuentra enfocado en lo que será su participación en el Gran Premio de Singapur, la decimoséptima fecha de la temporada de la Fórmula 1 que se disputará este fin de semana en el exigente trazado callejero de Marina Bay. En la antesala de la actividad en pista, el piloto argentino asistió este jueves a la conferencia de prensa oficial y, en su arribo al autódromo, protagonizó un divertido momento al encontrarse con los fanáticos que lo aguardaban en las inmediaciones.

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Caminando por una de las calles internas del circuito asiático, un joven se le acercó con la intención de conseguir su firma. Sin embargo, el representante argentino lo sorprendió entre risas con un comentario directo al observar la indumentaria que llevaba puesta: “La camiseta está mal”. El fanático lucía una casaca utilizada por la Selección de España durante la última Copa del Mundo de la FIFA, a lo que reaccionó de inmediato con un guiño hacia el piloto de Pilar: “Yo hincho por Argentina”.

Qué expectativas tiene Franco Colapinto para el Gran Premio de Singapur

Durante su intervención ante los medios de comunicación, el deportista de Alpine expresó su entusiasmo de cara al fin de semana y remarcó el potencial técnico que percibe en su monoplaza para pelear en la zona de unidades. “Intentaremos recuperarnos. Tenemos un coche muy rápido, así que no es un problema de competitividad”, afirmó con seguridad.

En ese sentido, Colapinto destacó que desde el Gran Premio de los Países Bajos, cita en la que el equipo estrenó un nuevo paquete de actualizaciones técnicas, la escudería “ha dado buenos pasos”, lo que les permite sostener un rendimiento parejo para “ser competitivos en toda clase de circuitos”.

Asimismo, el bonaerense proyectó que la escudería cuenta con la “velocidad para aspirar al quinto puesto de la clasificación” en el trazado asiático, argumentando que en la presente temporada “todo es posible, viendo lo que está pasando este año en las carreras”. De cara a la actividad oficial, concluyó: “Son muchos puntos lo que hay todavía en juego y este año nos vemos más fuertes. Mañana veremos cómo nos va en la práctica libre y esperemos poder luchar por los puntos este fin de semana”.

Cuándo y a qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Singapur

El cronograma oficial de la Fórmula 1 para el Gran Premio de Singapur contempla los siguientes horarios (adaptados al huso horario de la Argentina):

  • Viernes 9 de octubre: Prácticas Libres 1 a las 5:30 y Clasificación Sprint a las 9:30.

  • Sábado 10 de octubre: Carrera Sprint a las 6:00 y Clasificación a las 10:00.

  • Domingo 11 de octubre: Carrera principal a las 9:00.

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