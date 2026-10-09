Cómo fue el arranque de Colapinto en el GP de Singapur y cómo se prepara para la Sprint

El piloto argentino dedicó buena parte de la sesión a trabajar con una elevada carga de combustible, con el objetivo de obtener información sobre el comportamiento del Alpine de cara a las competencias del fin de semana.

Sin embargo, el resultado dejó en evidencia las dificultades que tendrá para encontrar un mejor ritmo en Marina Bay, donde los márgenes de error son especialmente reducidos.

George Russell encabezó la clasificación, seguido por Charles Leclerc, de Ferrari, y Lando Norris, de McLaren.

La sesión también estuvo marcada por las elevadas temperaturas y la humedad, dos factores que convierten al circuito de Singapur en uno de los mayores desafíos físicos para los pilotos.

Colapinto busca recuperarse después de dos carreras sin puntos

El argentino llegó a Singapur con el objetivo de revertir sus últimas actuaciones en el campeonato. En el Gran Premio de Azerbaiyán, Colapinto sufrió un accidente cuando se encontraba en el décimo puesto y perdió la posibilidad de conseguir un resultado importante.

Posteriormente, en Malasia, debió largar desde el fondo de la grilla y terminó en la decimotercera posición, nuevamente fuera de la zona de puntos.

Por ese motivo, el fin de semana en Singapur representa una nueva oportunidad para recuperar terreno y mejorar los resultados del equipo Alpine.

Antes de comenzar la actividad, Colapinto había anticipado que se trataría de uno de los fines de semana más extremos de la temporada, debido a las características del trazado, las condiciones climáticas y el formato especial de competencia.

El piloto también destacó la importancia de aprovechar al máximo el único entrenamiento disponible para llegar con una configuración competitiva a la clasificación Sprint.

Por qué el Gran Premio de Singapur será especialmente exigente

El Circuito Urbano de Marina Bay tiene una extensión de 4,940 kilómetros y cuenta con 19 curvas. A diferencia de otros trazados, sus características urbanas, la proximidad de los muros y las escasas oportunidades de adelantamiento hacen que la posición de largada tenga una importancia fundamental.

Además, este fin de semana se disputa bajo el formato Sprint, que modifica el cronograma habitual de la Fórmula 1.

Los pilotos cuentan con una sola práctica libre antes de afrontar la clasificación para la carrera corta. El sábado se desarrolla la Sprint y, posteriormente, la clasificación para el Gran Premio del domingo.

La carrera Sprint tiene una duración menor que la competencia principal y reparte puntos únicamente entre los ocho primeros clasificados.

Por otra parte, la Federación Internacional del Automóvil (FIA) activó el protocolo de riesgo por calor ante las elevadas temperaturas previstas para el fin de semana.

Esta medida obliga a los equipos a contemplar las exigencias térmicas de una carrera que se disputa en condiciones de calor y humedad intensos.

A qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Singapur de Fórmula 1

El Gran Premio de Singapur tendrá actividad durante tres días, con horarios que obligarán a los fanáticos argentinos a seguir las competencias desde temprano.

Viernes 9 de octubre

5.30: práctica libre (finalizada).

9.30: clasificación Sprint.

Sábado 10 de octubre

6.00: carrera Sprint.

10.00: clasificación para la carrera principal.

Domingo 11 de octubre

9.00: Gran Premio de Singapur.

Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Cómo está el campeonato de Fórmula 1 antes del GP de Singapur

La decimoséptima fecha encuentra al italiano Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes, como líder del Mundial de Pilotos con 320 puntos.

Su compañero de equipo, el británico George Russell, aparece en la segunda posición con 236 unidades, a 84 del puntero. Russell afronta una situación particular: pese a haber marcado el mejor tiempo en la práctica libre de Singapur, deberá cumplir una penalización en la grilla por un cambio de unidad de potencia.