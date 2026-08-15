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La palabra de Lali Espósito tras su llamativa ausencia en la presentación de la serie de Moria Casán: qué dijo

Tras no asistir al evento de la serie sobre la vida de Moria Casán, Lali Espósito quedó en el centro de las especulaciones. Ahora, una señal en redes llamó la atención y habló por sí sola. Mirá.

15 ago 2026, 09:02
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La palabra de Lali Espósito tras su llamativa ausencia en la presentación de la serie de Moria Casán: qué dijo
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La palabra de Lali Espósito tras su llamativa ausencia en la presentación de la serie de Moria Casán: qué dijo

La ausencia de Lali Espósito en la presentación oficial de Moria, la serie de Netflix sobre la vida de Moria Casán, no pasó desapercibida y rápidamente despertó todo tipo de especulaciones en el mundo del espectáculo. La cantante no estuvo presente en el evento y su faltazo generó fuertes versiones sobre un supuesto distanciamiento con la diva.

La situación tomó todavía más repercusión luego de que comenzaran a circular rumores acerca de un posible conflicto entre ambas. Ante el revuelo que se generó, fue la propia Moria Casán quien se encargó de aclarar públicamente cómo es actualmente su relación con Lali Espósito, intentando ponerle un freno a las distintas interpretaciones que surgieron alrededor de la ausencia.

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Sin embargo, horas después del estreno de la biopic en la plataforma de la N, Lali decidió tener un gesto público relacionado con la ficción. Aunque evitó referirse directamente a la polémica por su ausencia en el evento, la artista aprovechó una de sus presentaciones para dedicarle unas palabras a La One y dejar en claro la admiración que siente por ella.

El mensaje apareció en una de las Instagram Stories que la cantante compartió con sus casi 12 millones de seguidores. Lali Espósito publicó un video correspondiente a uno de sus shows, en el que interpreta “¡¿Quiénes son?!”, la canción en la que justamente contó con la participación de Moria Casán, dado que el título del tema hace referencia a una de las ya icónicas frases de la diva.

Fue en ese contexto que la cantante decidió hacer una referencia especial al estreno de la producción y escribió sobre las imágenes: “Aprovecho este momentazo del show para decir que salió la serie de la One y que mi admiración, adoración es total”. Junto al mensaje, agregó un corazón blanco.

El gesto de Lali tomó especial relevancia porque se produjo poco después de que su ausencia en la presentación oficial de la serie quedara bajo la lupa. El evento reunió a numerosas figuras del espectáculo y tuvo a Moria Casán como una de las grandes protagonistas de la noche.

Entre las ausencias que más comentarios generaron estuvieron precisamente las de Lali Espósito y Susana Giménez. En el caso de la cantante, el faltazo fue rápidamente relacionado con las versiones de una posible pelea o distancia con la protagonista de la ficción.

Qué había dicho Moria Casán sobre el faltazo de Lali Espósito a la avant premiere de su biopic

Horas antes, frente a esas especulaciones Moria Casán había optado por quitarle dramatismo a la situación y negó que existiera un enfrentamiento personal con Lali.

"De Lali no sé nada, no sé por qué no vino, de invitar se ocupa Netflix. A mí me preguntaron quién quería que vaya y dentro de esa gente no estaba Lali porque no era de mi círculo familiar", señaló La One en una entrevista con El ejército de la mañana (Bondi Live), dejando en claro que la ausencia de la artista no respondió a una decisión personal.

Además, Casán buscó evitar cualquier interpretación relacionada con un supuesto distanciamiento y destacó la buena relación que mantiene con Lali Espósito. En ese sentido, recordó con cariño los trabajos que compartieron y sostuvo que no esperaba necesariamente su presencia en el estreno.

"Somos conocidas, tengo la mejor, adoro haber hecho algo con ella. Tal vez ella no pudo ir al estreno, no espero nunca nada yo. Ni me di cuenta de que no estaba", expresó la diva, dando por terminado el tema y descartando especulaciones sobre un conflicto entre ambas.

     

 

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