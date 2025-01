⁠Comienza la Liga Profesional 2025: cómo se jugará la primera fecha y todo lo que hay que saber

Nuevos interzonales: clásicos e innovación

Además de la tradicional fecha de clásicos, este formato introduce una novedad: en cada jornada se disputará un partido interzonal por sorteo entre equipos de las zonas A y B, lo que amplía los cruces intergrupales. En la octava fecha, por ejemplo, habrá emparejamientos como Boca vs. Rosario Central, River vs. Estudiantes y San Lorenzo vs. Racing.

Regresan los descensos y se definen las plazas internacionales

En cuanto a los descensos, se retoma el formato vigente, con un equipo bajando por promedio y otro por la tabla anual. Además, los títulos del Torneo Apertura y Clausura, junto a la Copa Argentina, determinarán la clasificación directa a la Copa Libertadores 2026, mientras que la Tabla General otorgará las plazas restantes para Libertadores y Sudamericana.

La temporada 2025 promete grandes emociones y desafíos, con un esquema renovado que busca revitalizar el fútbol argentino, manteniendo intacta la pasión que genera este deporte en el país.

Comienza la Liga Profesional: días y horarios de todos los partidos de la Fecha 1

Jueves 23 de enero

19.00 Tigre (A) vs. Vélez (B) (interzonal)

(A) (B) (interzonal) 19.00 Godoy Cruz vs. Rosario Central , en la cancha de Gimnasia de Mendoza (Zona B)

, en la cancha de Gimnasia de Mendoza (Zona B) 21.30 Defensa y Justicia vs. Banfield (Zona A)

(Zona A) 21.30 Newell’s vs. Independiente Rivadavia (Zona A)

(Zona A) 21.30 Lanús vs. Deportivo Riestra (Zona B)

Viernes 24 de enero

17.00 Barracas Central vs. Racing , en la cancha de Arsenal (Zona A)

, en la cancha de Arsenal (Zona A) 19.15 Independiente vs. Sarmiento (Zona B)

(Zona B) 21.00 Belgrano vs. Huracán (Zona A)

(Zona A) 21.30 San Martín (SJ) vs. Atlético Tucumán (Zona B)

Sábado 25 de enero

17.00 San Lorenzo vs. Talleres (Zona B)

(Zona B) 19.15 Instituto vs. Gimnasia (Zona B)

(Zona B) 19.15 Estudiantes vs. Unión (Zona A)

(Zona A) 21.30 Platense vs. River (Zona B)

Domingo 26 de enero