Escándalo en la mansión de Michael Schumacher: revelaron la identidad del piloto acusado de abusar a una de las enfermeras

Qué dijo Joey Mawson sobre las acusaciones

Ante la difusión de los hechos, Mawson expresó su inocencia y aseguró que la relación había sido consentida. Según declaró a medios europeos, ambos compartieron “un beso previo” en un club nocturno de Ginebra. Para los fiscales, esa versión no descarta el abuso, ya que la presunta agresión se habría producido mientras la mujer estaba inconsciente.

Cuál es el vínculo entre Mawson y la familia Schumacher

Joey Mawson no es un desconocido en el mundo del automovilismo. Alcanzó notoriedad en categorías juveniles, donde compitió contra talentos como Lando Norris y George Russell, hoy figuras de la Fórmula 1. Durante esa etapa formó un fuerte vínculo con Mick Schumacher, con quien llegó a compartir entrenamientos y eventos.

Sin embargo, el medio alemán Bild informó que ya no existe contacto reciente entre ellos. La familia Schumacher se mantuvo completamente en silencio frente a la publicación del caso y, de acuerdo con las fuentes judiciales, ningún integrante figura como testigo ni implicado legalmente.

Cuál es la situación judicial del caso

El juicio contra Mawson debía comenzar esta semana, pero el piloto no se presentó en la audiencia, lo que motivó que el tribunal suizo postergara el inicio del proceso a una nueva fecha. De acuerdo con The Sun, el fiscal Xavier Christe reconoció que “la naturaleza de la relación entre ambos sigue sin estar clara”, por lo que la investigación continúa abierta.

El mismo medio añadió que Mawson habría regresado a Gland el año pasado para colaborar con las autoridades locales, aunque nunca se difundieron detalles sobre su declaración.

La carrera deportiva de Mawson tras el escándalo

En el momento del incidente, Mawson participaba en competencias internacionales como la Porsche Supercup y se alojaba en la casa de Schumacher durante su estadía europea. Luego regresó a Australia, donde ganó dos títulos en la categoría S5000.

Sin embargo, en 2023 volvió a quedar en el centro de la polémica por otro motivo: fue suspendido por dopaje tras detectarse el uso de un suplemento prohibido. La sanción lo mantiene inhabilitado para competir hasta mayo de 2026.

El caso impacta de lleno en el mundo del automovilismo por su gravedad y por el entorno en el que se produjo: la casa de una de las máximas leyendas del deporte mundial, aún atravesando una larga y reservada recuperación. Mientras la justicia avanza, el silencio de la familia Schumacher y la ausencia del acusado en los tribunales mantienen el caso rodeado de interrogantes.