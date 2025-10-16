En vivo Radio La Red
Deportes
Michael Schumacher
IMPACTO EN LA F1

Escándalo en la mansión de Michael Schumacher: revelaron la identidad del piloto acusado de abusar a una de las enfermeras

El medio británico The Sun publicó la identidad del piloto acusado de agredir sexualmente a una enfermera del equipo médico de Michael Schumacher en 2019. Los detalles.

Escándalo en la mansión de Michael Schumacher: revelaron la identidad del piloto acusado de abusar a una de las enfermeras

La Fórmula 1 atraviesa por estas horas uno de los escándalos más delicados de los últimos tiempos. El medio británico The Sun reveló la identidad del piloto acusado de abuso sexual contra una enfermera que atendía a Michael Schumacher en su mansión de Gland, Suiza. El señalado es el australiano Joey Mawson, de 29 años, quien además era amigo de la familia y mantenía vínculo con Mick Schumacher, hijo del siete veces campeón del mundo.

image

El nombre de Joey Mawson salió a la luz

Según los documentos judiciales citados en la investigación, el hecho habría ocurrido el 23 de noviembre de 2019, durante una velada informal en la residencia privada del expiloto alemán. Mawson compartía un partido de billar con miembros del equipo médico cuando se sumó la enfermera, quien venía de una extensa jornada laboral. Minutos después comenzó a sentirse mal y, según consta en la acusación, fue acompañada por sus colegas para recostarse en una habitación cercana, sin quitarle la ropa y dejando la luz encendida.

Lo que habría sucedido después es motivo de la denuncia: la mujer sostiene que Mawson regresó a la habitación y abusó de ella en dos ocasiones mientras se encontraba inconsciente. La víctima asegura no haber recordado lo sucedido al despertar y la denuncia recién fue presentada en enero de 2022, tras su despido del equipo asistencial.

Qué dijo Joey Mawson sobre las acusaciones

Ante la difusión de los hechos, Mawson expresó su inocencia y aseguró que la relación había sido consentida. Según declaró a medios europeos, ambos compartieron “un beso previo” en un club nocturno de Ginebra. Para los fiscales, esa versión no descarta el abuso, ya que la presunta agresión se habría producido mientras la mujer estaba inconsciente.

Cuál es el vínculo entre Mawson y la familia Schumacher

Joey Mawson no es un desconocido en el mundo del automovilismo. Alcanzó notoriedad en categorías juveniles, donde compitió contra talentos como Lando Norris y George Russell, hoy figuras de la Fórmula 1. Durante esa etapa formó un fuerte vínculo con Mick Schumacher, con quien llegó a compartir entrenamientos y eventos.

Sin embargo, el medio alemán Bild informó que ya no existe contacto reciente entre ellos. La familia Schumacher se mantuvo completamente en silencio frente a la publicación del caso y, de acuerdo con las fuentes judiciales, ningún integrante figura como testigo ni implicado legalmente.

Cuál es la situación judicial del caso

El juicio contra Mawson debía comenzar esta semana, pero el piloto no se presentó en la audiencia, lo que motivó que el tribunal suizo postergara el inicio del proceso a una nueva fecha. De acuerdo con The Sun, el fiscal Xavier Christe reconoció que “la naturaleza de la relación entre ambos sigue sin estar clara”, por lo que la investigación continúa abierta.

El mismo medio añadió que Mawson habría regresado a Gland el año pasado para colaborar con las autoridades locales, aunque nunca se difundieron detalles sobre su declaración.

La carrera deportiva de Mawson tras el escándalo

En el momento del incidente, Mawson participaba en competencias internacionales como la Porsche Supercup y se alojaba en la casa de Schumacher durante su estadía europea. Luego regresó a Australia, donde ganó dos títulos en la categoría S5000.

Sin embargo, en 2023 volvió a quedar en el centro de la polémica por otro motivo: fue suspendido por dopaje tras detectarse el uso de un suplemento prohibido. La sanción lo mantiene inhabilitado para competir hasta mayo de 2026.

El caso impacta de lleno en el mundo del automovilismo por su gravedad y por el entorno en el que se produjo: la casa de una de las máximas leyendas del deporte mundial, aún atravesando una larga y reservada recuperación. Mientras la justicia avanza, el silencio de la familia Schumacher y la ausencia del acusado en los tribunales mantienen el caso rodeado de interrogantes.

