En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Michael Schumacher
EMOCIONANTE

Revelaron los "avances importantes" en la salud de Michael Schumacher: "Está..."

Doce años después de su accidente de esquí, nuevas declaraciones de un periodista francés señalan “avances importantes” en la salud del siete veces campeón del mundo de Fórmula 1.

Revelaron los avances importantes en la salud de Michael Schumacher: Está...

El sábado 28 de septiembre de 2024, Michael Schumacher reapareció en un evento público: el casamiento de su hija Gina. Desde su accidente en la estación de esquí Méribel en los Alpes franceses en 2013, que cambió su vida y la de su familia, no se habían visto imágenes del ex piloto. Su estado de salud se mantuvo como un misterio durante más de una década.

Leé también Ralf Schumacher reveló el polémico motivo que mantendría a Doohan por encima de Colapinto en Alpine: "Tiene..."
ralf schumacher revelo el polemico motivo que mantendria a doohan por encima de colapinto en alpine: tiene...
image

Aunque la reaparición generó expectativa, la información disponible era limitada. La invitada Elisabetta Gregoraci, exesposa de Flavio Briatore y cercana al entorno de Schumacher, rompió el protocolo del evento y compartió algunos detalles: “Michael no habla, sólo se comunica con los ojos”. Además, reveló que solo tres personas pueden visitarlo, sin especificar quiénes son, aumentando el misterio sobre su recuperación.

¿Qué avances presentó Schumacher según el periodista francés?

En las últimas horas, Stéfan L’Hermitt, periodista del diario L’Équipe, ofreció nueva información sobre el estado del alemán en su podcast Le Grand Récit. Según L’Hermitt, durante los últimos doce meses se habrían observado “avances importantes” en la salud de Schumacher.

Una de las pruebas más concretas de esta mejora, según el periodista, es que Michael habría firmado un casco para una campaña benéfica, un gesto que no se había podido confirmar hasta ahora. “Diría que no está bien, pero podría estar mejorando”, afirmó L’Hermitt, dejando claro que no hay datos sobre su capacidad de comunicarse, que continúa siendo muy limitada.

¿Qué se sabe del entorno de Schumacher y su privacidad?

Desde su accidente, Michael Schumacher vive junto a su esposa Corinna en Mallorca, en una finca que apenas permite acceso a familiares y amigos muy cercanos. El hermetismo familiar ha sido clave para proteger la intimidad del siete veces campeón mundial, y cualquier información sobre su estado de salud se divulga con cuentagotas.

A pesar de la limitada información, las declaraciones de L’Hermitt generaron un fuerte impacto entre los fans del piloto, que prácticamente no tienen noticias desde 2013. La firma del casco, en particular, fue percibida como una señal alentadora de que, aunque el progreso sea moderado, existen gestos de participación y contacto con su entorno.

¿Qué significa esta información para los fans y el mundo de la F1?

Aunque las mejoras aún son limitadas, la confirmación de avances concretos ofrece un rayo de esperanza para los seguidores del alemán. La salud de Schumacher sigue siendo frágil y su comunicación continúa restringida, pero estos pequeños gestos indican que hay movimientos hacia una recuperación, aunque parcial.

El ex piloto sigue siendo una figura emblemática del automovilismo mundial, y cada nueva noticia sobre su estado genera repercusión global. Su vida privada permanece estrictamente protegida, lo que convierte cada declaración externa en una pieza clave para comprender su evolución.

En definitiva, doce años después del accidente, Michael Schumacher continúa en un proceso de recuperación muy reservado, pero las recientes palabras del periodista francés abren una ventana de esperanza: aunque no se pueda hablar de una recuperación completa, hay señales de progreso que no se habían documentado hasta ahora, manteniendo vivo el interés y la admiración de sus seguidores.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Michael Schumacher
Notas relacionadas
⁠Un expiloto de la Fórmula 1 reveló que espera volver a ver a Michael Schumacher: "Es una señal"
Un amigo de Michael Schumacher reveló detalles hasta hoy desconocidos de su estado de salud
Brownie de lentejas y chocolate: la receta fitness que tenés que probar

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar