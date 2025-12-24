La nueva mansión de Cristiano Ronaldo: lujo extremo, diseño polémico y acceso solo por agua

Imagenes notas A24 (44)

Cómo son las residencias que compró Cristiano Ronaldo

Las propiedades forman parte de una colección muy limitada, integrada por apenas 19 residencias privadas. En el caso de Ronaldo, adquirió dos villas: una de tres habitaciones, pensada para estadías familiares prolongadas, y otra de dos dormitorios, ideal para escapadas más cortas.

Ambas cuentan con diseño de alto nivel, atención personalizada y una estética que no pasó inadvertida. Sus líneas curvas y tonalidades claras, pensadas para integrarse al entorno natural, generaron comentarios y bromas en redes sociales por el parecido que algunos usuarios encontraron con formas corporales humanas. Desde el desarrollo remarcaron que el diseño busca ser “amigable con el ambiente” y respetuoso del paisaje.

Por qué este proyecto es clave para Arabia Saudita?

El complejo forma parte de la estrategia Saudi Vision 2030, un plan que apunta a diversificar la economía del país a través del turismo sostenible. El emprendimiento funciona con energía ciento por ciento renovable y tiene como objetivo alcanzar un beneficio neto de conservación del 30 por ciento para el año 2040, con especial cuidado de ecosistemas como manglares, corales y praderas marinas.

El director ejecutivo del proyecto, John Pagano, celebró públicamente la llegada del futbolista y su pareja a la comunidad, destacando que su decisión refleja el atractivo del destino entre quienes buscan combinar lujo, privacidad y contacto con la naturaleza.

Cuánto vale la mansión de Cristiano Ronaldo

Si bien no se informó el monto exacto abonado por el jugador, el valor inicial de estas villas ronda los 4,5 millones de dólares. La noticia fue confirmada por el grupo desarrollador a través de redes sociales, donde destacaron el paso del portugués “de visitante a propietario” en uno de los destinos más exclusivos del turismo internacional.