La nueva mansión de Cristiano Ronaldo: lujo extremo, diseño polémico y acceso solo por agua
El astro portugués adquirió dos residencias ultra premium en un complejo cerrado sobre el Mar Rojo, en Arabia Saudita. Acceso restringido, privacidad total y un diseño que no pasó desapercibido.
Lejos del ruido urbano y cada vez más cerca del mar, Cristiano Ronaldo volvió a ser noticia fuera de las canchas al sumar una nueva inversión inmobiliaria en Medio Oriente. El futbolista portugués adquirió dos viviendas de lujo dentro de un exclusivo desarrollo residencial ubicado sobre el Mar Rojo, en Arabia Saudita, un destino al que solo se puede acceder por barco privado o hidroavión y que apunta a convertirse en una referencia del turismo premium a nivel mundial.
El anuncio fue realizado por los propios desarrolladores del proyecto, quienes le dieron la bienvenida oficial al delantero y a su pareja, Georgina Rodríguez, como nuevos propietarios. Se trata de un complejo cerrado con normas estrictas de acceso, pensado para un grupo muy reducido de residentes que priorizan privacidad, naturaleza y servicios personalizados.
Dónde está ubicada la nueva mansión de Cristiano Ronaldo
Las residencias se encuentran emplazadas en una isla situada a unos 26 kilómetros del continente, rodeada por arenas blancas y aguas cristalinas. El aislamiento es uno de los principales atractivos del lugar: no hay acceso por tierra y la única forma de llegar es mediante embarcaciones privadas o hidroavión, una condición que refuerza la idea de exclusividad absoluta.
Según explicaron desde el proyecto, el entorno natural fue determinante en la elección del futbolista. En declaraciones difundidas por el desarrollador, Ronaldo destacó la conexión inmediata que sintió con el lugar desde su primera visita. “Es un sitio donde nos sentimos en paz”, señaló, remarcando la posibilidad de disfrutar de tiempo en familia con total serenidad y sin exposición pública.
Cómo son las residencias que compró Cristiano Ronaldo
Las propiedades forman parte de una colección muy limitada, integrada por apenas 19 residencias privadas. En el caso de Ronaldo, adquirió dos villas: una de tres habitaciones, pensada para estadías familiares prolongadas, y otra de dos dormitorios, ideal para escapadas más cortas.
Ambas cuentan con diseño de alto nivel, atención personalizada y una estética que no pasó inadvertida. Sus líneas curvas y tonalidades claras, pensadas para integrarse al entorno natural, generaron comentarios y bromas en redes sociales por el parecido que algunos usuarios encontraron con formas corporales humanas. Desde el desarrollo remarcaron que el diseño busca ser “amigable con el ambiente” y respetuoso del paisaje.
Por qué este proyecto es clave para Arabia Saudita?
El complejo forma parte de la estrategia Saudi Vision 2030, un plan que apunta a diversificar la economía del país a través del turismo sostenible. El emprendimiento funciona con energía ciento por ciento renovable y tiene como objetivo alcanzar un beneficio neto de conservación del 30 por ciento para el año 2040, con especial cuidado de ecosistemas como manglares, corales y praderas marinas.
El director ejecutivo del proyecto, John Pagano, celebró públicamente la llegada del futbolista y su pareja a la comunidad, destacando que su decisión refleja el atractivo del destino entre quienes buscan combinar lujo, privacidad y contacto con la naturaleza.
Cuánto vale la mansión de Cristiano Ronaldo
Si bien no se informó el monto exacto abonado por el jugador, el valor inicial de estas villas ronda los 4,5 millones de dólares. La noticia fue confirmada por el grupo desarrollador a través de redes sociales, donde destacaron el paso del portugués “de visitante a propietario” en uno de los destinos más exclusivos del turismo internacional.