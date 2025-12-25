La insólita receta que hizo Sofía Gonet para Navidad que sorprendió a sus seguidores
Sofía Gonet volvió a sorprender en redes con un desafío inesperado que generó curiosidad y comentarios entre sus seguidores.
25 dic 2025, 20:25
Sofía Gonet, conocida popularmente como La Reini, volvió a captar la atención de sus seguidores al publicar un video en el que se animó a probar una combinación tan inesperada como llamativa: unir un clásico de las mesas navideñas con una de las comidas más típicas de la Argentina.
La influencer eligió TikTok para mostrar el momento en que se sumaba al reto que circula en redes sociales y que ya había sido replicado por varios creadores de contenido. En las imágenes se la ve degustando vitel toné dentro de una medialuna, transformando el plato en un peculiar sandwich.
"Un montón de creadores lo probaron y no me lo puedo perder", expresó la participante de MasterChef Celebrity (Telefe) mientras abría la medialuna para completar el desafío.
Aunque al principio se mostró sorprendida por la mezcla de sabores, terminó aprobando la experiencia: "Está muy bien". "Voy a llevar un par a la mesa navideña, a mi me gustó mucho. Está muy rica pero yo seguiría eligiendo comer las medialunas por un lado y el vitel toné por el otro", aseguró con humor.
Embed
Cuál fue la drástica decisión que tomó Sofía Gonet tras el escándalo con Homero Pettinato
Tras varios días de exposición mediática y fuertes enfrentamientos públicos con su exnovio Homero Pettinato, donde ambos dejaron al descubierto las facetas más tóxicas de su vínculo, Sofía Gonet decidió dar un paso contundente en medio de la polémica.
La influencer recurrió a su cuenta de Instagram, plataforma en la que reúne a 916 mil seguidores, para comunicar que hará una pausa en su actividad. Según explicó, se siente desbordada y necesita un tiempo de distancia para recuperar el equilibrio personal.
"Hola a todos, he decidido tomarme un tiempo para sanar, para mi, para enfocarme en mi bienestar. Necesito desconectar un tiempo y volveré cuando me sienta lista", expresó en una historia con fondo negro que compartió durante la madrugada del martes. Desde el inicio, la relación con Homero estuvo marcada por la controversia: ella misma había señalado que era quien organizaba las salidas y que además “metía la mano en el bolsillo” para pagar. Lo cierto es que el noviazgo con el hijo del recordado conductor de Duro de domar y La Reini nunca llegó a cumplir un año.
El romance se había oficializado el verano pasado, pero en julio atravesaron su primera gran crisis. Desde entonces intentaron recomponer la pareja, aunque los conflictos y reproches públicos se volvieron inevitables. Todo terminó de estallar en el fuerte cruce que protagonizaron en la previa de los premios Martín Fierro de streaming, ocasión en la que La Reini fue anfitriona de la alfombra roja y Homero Pettinato optó por evitarla, aunque no dejó de referirse al tema en entrevistas.