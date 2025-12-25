La insólita receta que hizo Sofía Gonet para Navidad que sorprendió a sus seguidores

Embed

Cuál fue la drástica decisión que tomó Sofía Gonet tras el escándalo con Homero Pettinato

Tras varios días de exposición mediática y fuertes enfrentamientos públicos con su exnovio Homero Pettinato, donde ambos dejaron al descubierto las facetas más tóxicas de su vínculo, Sofía Gonet decidió dar un paso contundente en medio de la polémica.

La influencer recurrió a su cuenta de Instagram, plataforma en la que reúne a 916 mil seguidores, para comunicar que hará una pausa en su actividad. Según explicó, se siente desbordada y necesita un tiempo de distancia para recuperar el equilibrio personal.

"Hola a todos, he decidido tomarme un tiempo para sanar, para mi, para enfocarme en mi bienestar. Necesito desconectar un tiempo y volveré cuando me sienta lista", expresó en una historia con fondo negro que compartió durante la madrugada del martes. Desde el inicio, la relación con Homero estuvo marcada por la controversia: ella misma había señalado que era quien organizaba las salidas y que además “metía la mano en el bolsillo” para pagar. Lo cierto es que el noviazgo con el hijo del recordado conductor de Duro de domar y La Reini nunca llegó a cumplir un año.

El romance se había oficializado el verano pasado, pero en julio atravesaron su primera gran crisis. Desde entonces intentaron recomponer la pareja, aunque los conflictos y reproches públicos se volvieron inevitables. Todo terminó de estallar en el fuerte cruce que protagonizaron en la previa de los premios Martín Fierro de streaming, ocasión en la que La Reini fue anfitriona de la alfombra roja y Homero Pettinato optó por evitarla, aunque no dejó de referirse al tema en entrevistas.