Conmoción en el futsal: un arquero atajó un penal y el desenlace fue trágico e inimaginable

Así despidieron al jugador fallecido desde la Federación Paraense de Fútbol Sala

La Federación Paraense de Fútbol Sala (FEFUSPA) también publicó un comunicado oficial en su cuenta de Instagram, lamentando el deceso del arquero y destacando su trayectoria deportiva y personal. “Con inmensa tristeza nos enteramos del fallecimiento de Antonio Edson dos Santos Sousa, un atleta que marcó su carrera con dedicación, talento y espíritu de equipo. Su presencia siempre será recordada dentro y fuera de la cancha, no solo como un jugador ejemplar, sino también como una persona especial que cautivó a todos”, indicó la federación. Además, resaltaron la huella que deja Pixé en el futsal regional: “Que encuentren consuelo en el grato recuerdo y en la certeza de que Antonio Edson deja un legado de inspiración y pasión por el futsal”.

Pixé era una figura reconocida en el deporte amateur regional y participaba activamente en torneos locales que convocaban equipos de varias ciudades del nordeste de Pará. Las autoridades aún no han informado si el arquero tenía antecedentes médicos o algún diagnóstico previo que pudiera relacionarse con el fallecimiento. Se espera que el hospital emita un informe oficial en los próximos días.

La noticia de la muerte del arquero ha generado un profundo impacto en la comunidad local, que se ha volcado a redes sociales y medios de comunicación para expresar su tristeza y acompañar a la familia y al equipo en este difícil momento. La Federación instó a honrar la memoria de Pixé y a recordar su dedicación y pasión por el futsal.