Conmoción en el futsal: un arquero atajó un penal y el desenlace fue trágico e inimaginable

El jugador se desvaneció en el campo de juego segundos después de detener un lanzamiento. IMÁGENES SENSIBLES.

El futsal del noreste de Brasil quedó conmocionado este jueves por la muerte de Antonio Edson dos Santos Sousa, conocido como Pixé, durante la tanda de penales en el torneo de la Semana de la Independencia 2025, realizado en el municipio de Augusto Correa, en Pará. El incidente se produjo en el Gimnasio Municipal José Willamy Freitas y fue presenciado por jugadores, testigos y aficionados que presenciaban el partido.

Según informaron medios locales, Pixé, de 38 años, había contenido un disparo desde el punto de penal y, al dirigirse a celebrar con sus compañeros, cayó al suelo repentinamente. La secuencia del accidente fue registrada por una cámara del gimnasio y confirmada por los participantes del encuentro.

Los jugadores reaccionaron de inmediato, solicitando atención médica. El arquero recibió los primeros auxilios en el lugar antes de ser trasladado de urgencia al hospital local de São Miguel, según detalló el medio Lance!. Hasta el momento, las autoridades sanitarias no han informado la causa oficial de su fallecimiento.

La conmoción generada por la tragedia llevó a las autoridades municipales de Augusto Correa a suspender todos los partidos programados en el torneo. Tanto compañeros como rivales expresaron públicamente su dolor por la pérdida del deportista. El equipo de Pixé, llamado “Sindmoto”, compartió en redes sociales: “En este momento de dolor, expresamos nuestra solidaridad con su familia, amigos y compañeros, deseándoles fuerza y consuelo”.

Así despidieron al jugador fallecido desde la Federación Paraense de Fútbol Sala

La Federación Paraense de Fútbol Sala (FEFUSPA) también publicó un comunicado oficial en su cuenta de Instagram, lamentando el deceso del arquero y destacando su trayectoria deportiva y personal. “Con inmensa tristeza nos enteramos del fallecimiento de Antonio Edson dos Santos Sousa, un atleta que marcó su carrera con dedicación, talento y espíritu de equipo. Su presencia siempre será recordada dentro y fuera de la cancha, no solo como un jugador ejemplar, sino también como una persona especial que cautivó a todos”, indicó la federación. Además, resaltaron la huella que deja Pixé en el futsal regional: “Que encuentren consuelo en el grato recuerdo y en la certeza de que Antonio Edson deja un legado de inspiración y pasión por el futsal”.

Pixé era una figura reconocida en el deporte amateur regional y participaba activamente en torneos locales que convocaban equipos de varias ciudades del nordeste de Pará. Las autoridades aún no han informado si el arquero tenía antecedentes médicos o algún diagnóstico previo que pudiera relacionarse con el fallecimiento. Se espera que el hospital emita un informe oficial en los próximos días.

La noticia de la muerte del arquero ha generado un profundo impacto en la comunidad local, que se ha volcado a redes sociales y medios de comunicación para expresar su tristeza y acompañar a la familia y al equipo en este difícil momento. La Federación instó a honrar la memoria de Pixé y a recordar su dedicación y pasión por el futsal.

