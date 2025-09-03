Edinson Cavani reveló el secreto detrás de la racha positiva de Boca

Qué rol tuvo Cavani en este resurgimiento

El Matador también experimentó una levantada en su rendimiento. Tras un tiempo marcado por lesiones que lo marginaron, volvió a encontrar continuidad. Sumó siete partidos consecutivos —seis de ellos como titular— y, aunque sin actuaciones deslumbrantes, regresó al gol frente a Banfield. Ese tanto fue una inyección anímica no solo para él, sino también para el plantel.

“Que hayamos sumado tres victorias seguidas se logra con mucha entrega. Cuando los momentos se hacen difíciles es porque hay cosas que no están funcionando y solo con trabajo y sacrificio se consigue salir adelante, que es lo que está pasando”, reflexionó.

Otro de los puntos que remarcó el delantero fue la capacidad del equipo de imponerse en distintos escenarios, algo que en el pasado reciente le costaba a Boca. El triunfo en condición de visitante mostró un cambio de mentalidad.

“Hemos jugado en diferentes circunstancias, como en casa, afuera o en este tipo de partidos, y el equipo ha demostrado la misma solidez y entrega. Eso es importantísimo porque, al final, es lo que te puede llevar a lograr y acercarte al objetivo”, afirmó.

¿Cómo influyó la llegada de Leandro Paredes?

Cavani también dedicó palabras a Leandro Paredes, con quien compartió vestuario en el PSG y que ahora se transformó en una pieza clave del mediocampo xeneize.

“La llegada de Lean ha sido un aporte realmente importantísimo para nosotros. Nos dio confianza, más juego y experiencia en la mitad de la cancha. Todo suma, y después, si todos esos factores se juntan, se pueden lograr cosas buenas”, explicó el uruguayo.

Con solidez defensiva, regularidad ofensiva y el aporte de figuras de jerarquía, Boca atraviesa un momento de recuperación que lo mantiene con chances firmes de alcanzar sus metas. Cavani, referente dentro y fuera del campo, resume en tres palabras el presente del Xeneize: identidad, actitud y sacrificio.

El desafío ahora será sostener esta racha y confirmar que el resurgimiento no es apenas una buena secuencia de resultados, sino el inicio de un ciclo de consolidación rumbo a los grandes objetivos.