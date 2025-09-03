En vivo Radio La Red
Deportes
Boca
Edinson Cavani
FÚTBOL

Edinson Cavani reveló el secreto detrás de la racha positiva de Boca

El delantero uruguayo analizó el presente de Boca, que hiló tres triunfos seguidos, se metió en la pelea por la Libertadores y recuperó la confianza en su juego colectivo.

Edinson Cavani reveló el secreto detrás de la racha positiva de Boca

La sonrisa volvió al mundo Boca. Después de un arranque irregular, el equipo de Miguel Ángel Russo encadenó tres victorias consecutivas que lo reposicionaron en la tabla y lo pusieron nuevamente en la pelea por los objetivos más importantes. En este contexto, Edinson Cavani tomó la palabra y explicó cuáles fueron, a su entender, las claves que permitieron este cambio de rumbo: mantener la identidad, sostener la actitud y nunca renunciar al sacrificio.

Leé también Susto en Boca por el estado de salud de Miguel Ángel Russo: ¿qué le ocurre al DT?
susto en boca por el estado de salud de miguel angel russo: ¿que le ocurre al dt?
image

El delantero uruguayo, referente del plantel, dio su mirada en diálogo con el Canal de Boca y dejó en claro que la remontada no fue casualidad. “No perdimos nuestra identidad, mantuvimos la actitud y el sacrificio, que es lo que nos ha llevado a salir adelante”, expresó el Matador, que a los 38 años atraviesa un tramo positivo en lo personal y en lo colectivo.

Por qué Boca logró encadenar tres triunfos seguidos

Los números hablan por sí solos: victorias ante Independiente Rivadavia, Banfield y Aldosivi. Con esos nueve puntos, el Xeneize se ubicó tercero en la Zona A del Clausura y segundo en la tabla anual, lo que lo mantiene en puestos de clasificación a la Copa Libertadores. Pero más allá de la estadística, Cavani destacó un aspecto fundamental: la solidez defensiva.

“Es un conjunto de cosas, no es solamente ganar. Es muy importante el arco en cero y que el equipo vaya encontrando cada vez más su identidad en cada partido”, sostuvo. En un campeonato donde los detalles definen, sostener la valla invicta se volvió un factor decisivo para recuperar confianza.

Qué rol tuvo Cavani en este resurgimiento

El Matador también experimentó una levantada en su rendimiento. Tras un tiempo marcado por lesiones que lo marginaron, volvió a encontrar continuidad. Sumó siete partidos consecutivos —seis de ellos como titular— y, aunque sin actuaciones deslumbrantes, regresó al gol frente a Banfield. Ese tanto fue una inyección anímica no solo para él, sino también para el plantel.

“Que hayamos sumado tres victorias seguidas se logra con mucha entrega. Cuando los momentos se hacen difíciles es porque hay cosas que no están funcionando y solo con trabajo y sacrificio se consigue salir adelante, que es lo que está pasando”, reflexionó.

Otro de los puntos que remarcó el delantero fue la capacidad del equipo de imponerse en distintos escenarios, algo que en el pasado reciente le costaba a Boca. El triunfo en condición de visitante mostró un cambio de mentalidad.

“Hemos jugado en diferentes circunstancias, como en casa, afuera o en este tipo de partidos, y el equipo ha demostrado la misma solidez y entrega. Eso es importantísimo porque, al final, es lo que te puede llevar a lograr y acercarte al objetivo”, afirmó.

¿Cómo influyó la llegada de Leandro Paredes?

Cavani también dedicó palabras a Leandro Paredes, con quien compartió vestuario en el PSG y que ahora se transformó en una pieza clave del mediocampo xeneize.

“La llegada de Lean ha sido un aporte realmente importantísimo para nosotros. Nos dio confianza, más juego y experiencia en la mitad de la cancha. Todo suma, y después, si todos esos factores se juntan, se pueden lograr cosas buenas”, explicó el uruguayo.

Con solidez defensiva, regularidad ofensiva y el aporte de figuras de jerarquía, Boca atraviesa un momento de recuperación que lo mantiene con chances firmes de alcanzar sus metas. Cavani, referente dentro y fuera del campo, resume en tres palabras el presente del Xeneize: identidad, actitud y sacrificio.

El desafío ahora será sostener esta racha y confirmar que el resurgimiento no es apenas una buena secuencia de resultados, sino el inicio de un ciclo de consolidación rumbo a los grandes objetivos.

