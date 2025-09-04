Quién será el sucesor de Lionel Messi en la Selección argentina: José Pékerman ya tiene el nombre

Qué dijo José Pékerman sobre Lionel Messi

El histórico DT también se tomó un momento para hablar de Lionel Messi, quien confirmó que jugará su último partido de Eliminatorias en Argentina. “Será muy especial verlo por última vez en nuestro país. Quedará marcado como un hecho histórico, será una emoción enorme porque Messi es un ejemplo dentro y fuera de la cancha”, expresó Pékerman.

El técnico recordó, además, cómo fue aquel primer llamado al astro rosarino, cuando la AFA decidió adelantarse a España y lo citó para un amistoso en la cancha de Argentinos Juniors frente a Paraguay. “Era un chico tímido, pero ya mostraba que iba a ser diferente”, rememoró.

pekerman.jpg

Por último, si bien evitó confirmar su futuro inmediato, admitió que mantiene conversaciones con Juan Román Riquelme y no descartó la posibilidad de colaborar en Boca como mánager: “Hablamos seguido, pero todavía no hay nada definido”, aclaró.