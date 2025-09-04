En vivo Radio La Red
Quién será el sucesor de Lionel Messi en la Selección argentina: José Pékerman ya tiene el nombre

Con la mirada puesta en el futuro, el ex DT albiceleste José Pékerman destacó que el sucesor de Messi ya está entre los convocados por Lionel Scaloni.

Quién será el sucesor de Lionel Messi en la Selección Argentina

Quién será el sucesor de Lionel Messi en la Selección Argentina, según José Pékerman

El ex entrenador de la Selección argentina, José Pékerman, señaló a Franco Mastantuono, mediocampista de 17 años surgido de River y recientemente incorporado al Real Madrid, como el futbolista llamado a tomar la posta de Lionel Messi en la Albiceleste.

El técnico que llevó al combinado nacional al Mundial de Alemania 2006 destacó la irrupción del juvenil y lo colocó como la gran esperanza del futuro. “Mastantuono va a marcar la historia. Nos está ayudando a comprender que empieza una nueva etapa. El equipo necesita orden, pero el que nos hará ganar es él”, aseguró En diálogo con DSports Radio.

mastantuono_realmadrid2

El joven mediocampista ofensivo ya tuvo un impacto notable en sus primeros pasos como profesional: brilló en el Superclásico, logró una rápida adaptación al Real Madrid y fue convocado por Lionel Scaloni para los choques ante Venezuela y Bolivia por las Eliminatorias. Su debut oficial en junio, frente a Chile, había generado entusiasmo, pero con el correr de los meses se transformó en una de las grandes atracciones del proceso de recambio.

Las palabras de Pékerman se suman a la confianza que ya había expresado Scaloni, quien lo considera junto a Nico Paz como piezas fundamentales de la nueva camada albiceleste. “Llevan bien el proceso, están arropados por sus compañeros y entrenadores. Son chicos que nos van a dar mucho”, había afirmado el entrenador campeón del mundo.

Qué dijo José Pékerman sobre Lionel Messi

El histórico DT también se tomó un momento para hablar de Lionel Messi, quien confirmó que jugará su último partido de Eliminatorias en Argentina. “Será muy especial verlo por última vez en nuestro país. Quedará marcado como un hecho histórico, será una emoción enorme porque Messi es un ejemplo dentro y fuera de la cancha”, expresó Pékerman.

El técnico recordó, además, cómo fue aquel primer llamado al astro rosarino, cuando la AFA decidió adelantarse a España y lo citó para un amistoso en la cancha de Argentinos Juniors frente a Paraguay. “Era un chico tímido, pero ya mostraba que iba a ser diferente”, rememoró.

pekerman.jpg

Por último, si bien evitó confirmar su futuro inmediato, admitió que mantiene conversaciones con Juan Román Riquelme y no descartó la posibilidad de colaborar en Boca como mánager: “Hablamos seguido, pero todavía no hay nada definido”, aclaró.

