Preocupación en Boca: qué se sabe sobre la salud de Miguel Ángel Russo durante su internación

Este escenario llega luego de que, en los últimos encuentros de Boca, Russo se mostrara visiblemente cansado. En los dos partidos más recientes permaneció sentado casi todo el tiempo, sin levantarse ni dar indicaciones, lo que encendió señales de alerta entre hinchas y dirigentes.

Quién está a cargo de los entrenamientos de Boca

Mientras Russo sigue bajo control, el plantel de Boca se encuentra bajo las órdenes Claudio Úbeda. El exdefensor, que integra el cuerpo técnico, estará acompañado por Juvenal Rodríguez como segundo ayudante de campo; los preparadores físicos Adrián Gerónimo y Cristian Aquino; y Cristian Muñoz, entrenador de arqueros.

El objetivo del plantel es sostener la rutina habitual en medio de la incertidumbre por la salud de su entrenador. La expectativa está puesta en que Russo pueda reincorporarse en los próximos días, aunque eso dependerá exclusivamente de la evolución médica.

Qué se espera en las próximas horas

El parte clave llegará con el resultado del urocultivo. Ese análisis permitirá definir si la infección puede tratarse de manera ambulatoria con antibióticos específicos o si, en cambio, requiere que Russo complete su recuperación dentro de la clínica. Hasta entonces, continuará bajo observación y monitoreo permanente.

Más allá de la ansiedad que genera su ausencia en el día a día, en Boca coinciden en que lo más importante es priorizar la salud del entrenador. A sus 69 años, Russo carga con un calendario exigente y la presión propia del puesto, por lo que su bienestar físico es fundamental para lo que viene.

Por ahora, el mensaje de su entorno es tranquilizador: está animado, respondió bien al tratamiento inicial y se espera que en breve haya mayores precisiones. En el mientras tanto, la pelota vuelve a rodar en Ezeiza bajo la conducción de Úbeda y el cuerpo técnico, a la espera de que el DT pueda retomar cuanto antes su lugar habitual en el banco de suplentes.