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Giro drástico en el futuro de Nico Paz: Real Madrid vuelve a comprarlo y le pagará una enorme suma de dinero al Como

La dirigencia de la Casa Blanca le notificó formalmente al conjunto de Cesc Fàbregas que hará uso de la opción para recuperar los derechos federativos del volante de la Selección Argentina. Los detalles de la operación y el nuevo valor de salida del futbolista.

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Giro drástico en el futuro de Nico Paz: Real Madrid vuelve a comprarlo y le pagará una enorme suma de dinero al Como

El mercado de pases del fútbol de élite no se detiene a pesar de que la atención principal está puesta sobre los campos de juego de Norteamérica. Mientras se encuentra disputando el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 bajo las órdenes de Lionel Scaloni en la Selección Argentina, el futuro de Nicolás Paz dará un giro absoluto de forma inmediata: volverá a quedar en manos del Real Madrid.

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En una reunión de alta gerencia realizada este jueves, la dirigencia del Merengue le comunicó formalmente al Como 1907 de Italia que hará uso de la cláusula de recompra, valuada en 9 millones de euros, para recuperar al joven mediocampista. La ejecución formal de los documentos y el desembolso del dinero se concretarán en los próximos días. A partir de ese momento, el futbolista zurdo será nuevamente propiedad exclusiva del club madrileño, institución que pasará a tener el control absoluto sobre cualquier decisión vinculada a su próximo destino profesional en Europa.

La estrategia de la Casa Blanca apunta de forma directa a blindar y proteger el valor de mercado de una de sus grandes promesas. El seguimiento permanente que los ojeadores españoles realizaron sobre su notable crecimiento durante la última temporada convenció a la directiva de recuperar sus derechos federativos y, de esta manera, conservar todo el margen de decisión ante una posible venta futura. Si bien la intención inicial del volante ofensivo era continuar bajo las órdenes de Cesc Fàbregas en la escuadra italiana, ahora será el Merengue quien definirá en los próximos meses si integra al argentino a su plantel principal, si vuelve a cederlo a préstamo o si negocia un nuevo traspaso definitivo con otra institución.

Qué opciones tiene el Como de Italia si quiere retener a Nico Paz

El panorama contractual cambió drásticamente para el equipo de la región de Lombardía tras la cumbre de este jueves. Si el equipo italiano quiere volver a contar con los servicios de Nico Paz, deberá sentarse a negociar una transferencia desde cero con Florentino Pérez.

El Como 1907 no posee un derecho de prioridad ni una opción de recompra a su favor, por lo que cualquier tipo de operación posterior dependerá única y exclusivamente de las condiciones económicas que imponga la Casa Blanca. En ese complejo contexto, trascendió que el valor de salida que fijará el Real Madrid para sentarse a conversar por el mediocampista ofensivo rondaría los 60 millones de euros, una cifra sustancialmente mayor a la abonada originalmente.

Cómo fue la temporada de Nico Paz en el Como antes del Mundial 2026

La decisión del Real Madrid de ejecutar la cláusula se fundamenta en el rendimiento consagratorio que el juvenil exhibió en el fútbol italiano. Con Nico Paz establecido como el líder creativo y máximo goleador del plantel, el Como viene de concretar una temporada de ensueño en el plano local e internacional.

El volante surgido de la cantera madrileña aportó la notable suma de 13 goles y ocho asistencias en un total de 40 partidos disputados. Gracias a este descollante rendimiento individual, el Como terminó en la cuarta posición del campeonato, llegó hasta las instancias de semifinales de la Copa Italia y logró una histórica clasificación para disputar la próxima edición de la UEFA Champions League, una campaña histórica que ahora sufrirá la sensible baja de su principal figura.

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