Giro drástico en el futuro de Nico Paz: Real Madrid vuelve a comprarlo y le pagará una enorme suma de dinero al Como

El Como 1907 no posee un derecho de prioridad ni una opción de recompra a su favor, por lo que cualquier tipo de operación posterior dependerá única y exclusivamente de las condiciones económicas que imponga la Casa Blanca. En ese complejo contexto, trascendió que el valor de salida que fijará el Real Madrid para sentarse a conversar por el mediocampista ofensivo rondaría los 60 millones de euros, una cifra sustancialmente mayor a la abonada originalmente.

Cómo fue la temporada de Nico Paz en el Como antes del Mundial 2026

La decisión del Real Madrid de ejecutar la cláusula se fundamenta en el rendimiento consagratorio que el juvenil exhibió en el fútbol italiano. Con Nico Paz establecido como el líder creativo y máximo goleador del plantel, el Como viene de concretar una temporada de ensueño en el plano local e internacional.

El volante surgido de la cantera madrileña aportó la notable suma de 13 goles y ocho asistencias en un total de 40 partidos disputados. Gracias a este descollante rendimiento individual, el Como terminó en la cuarta posición del campeonato, llegó hasta las instancias de semifinales de la Copa Italia y logró una histórica clasificación para disputar la próxima edición de la UEFA Champions League, una campaña histórica que ahora sufrirá la sensible baja de su principal figura.