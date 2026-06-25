El picante video de Ekaterina tras el escándalo con Mauro Icardi y la China Suárez: "Mejor te doy un beso"

Muchos usuarios de redes sociales leyeron esta letra como una ironía a la supuesta pelea de la China y Mauro, que podrían estar atravesando una fuerte crisis.

Qué le preguntó Mauro Icardi a Ekaterina antes de despedirse

Ekaterina habló este miércoles en LAM (América TV) y amplió su versión sobre el episodio que habría vivido con Mauro Icardi y la China Suárez en Tequila. La modelo reconstruyó cómo fueron los minutos previos al supuesto incidente y apuntó directamente al comportamiento del futbolista.

"En un momento ella se va al baño, él viene, se viene a armar el trago y me dice: '¿Te puedo saludar?'. Nosotras le dijimos que ya nos íbamos a ir porque estábamos como medio incómodas y demás", comenzó relatando.

A partir de ese momento, la joven sostuvo que el delantero comenzó a acercarse cada vez más. Cuando Pepe Ochoa le consultó si el futbolista le "buscaba la boca", la respuesta fue contundente: "Claro".

Según explicó, la situación cambió por completo con el regreso de la actriz. "Después ella llegó, yo creo que ella habrá visto de lejos porque el boliche no es muy grande", comentó al recordar el momento en el que, asegura, comenzó la tensión.

De acuerdo con su testimonio, la China se aproximó hasta el sector donde estaban y allí se produjo un breve contacto físico. "Llega ella y se acerca a nosotros como para armarse el trago y me empujó como de hombro, pero no más que eso", detalló.

Al mismo tiempo, Ekaterina buscó bajar el tono de algunas versiones que circularon sobre lo ocurrido y negó que la situación hubiera escalado. "De los pelos no me tiró", remarcó.

Más adelante, la entrevista giró hacia las palabras que Icardi le habría dedicado esa noche. Al ser consultada por Pepe Ochoa sobre si el futbolista le dijo que era "la chica más linda que vio en su vida", la modelo respondió: "Me dijo: 'Qué linda que sos, qué linda que estás', una cosa así, la verdad no me acuerdo".

Por último, también desmintió otra frase que había trascendido en las últimas horas. Cuando Pilar Smith le mencionó la supuesta expresión "no va a faltar oportunidad para verte", Ekaterina fue categórica: "No, me preguntó si íbamos a volver a coincidir o si quizás nos íbamos a volver a ver en ese lugar".