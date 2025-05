Contrato sin cerrar y Mundial de Clubes en puerta: el insólito freno de Boca para elegir DT

image.png

La información fue confirmada por el periodista Germán García Grova, quien señaló que aún no se concretó la rescisión del contrato que unía a Gago con Boca hasta diciembre de 2027. Este conflicto administrativo no solo retrasa la búsqueda de un nuevo técnico, sino que también tiene implicancias reglamentarias: según el estatuto de la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino (ATFA), un club no puede oficializar a un nuevo entrenador si no ha finalizado el vínculo con el anterior.