Argentina sin Messi: todos los jugadores que usaron la N°10 cuando no jugó Leo

Por qué este dorsal es tan especial en la historia de la Selección

El número 10 es un símbolo de creatividad y liderazgo en el fútbol argentino, ligado históricamente a los mejores talentos de la Albiceleste. Su uso sin Messi es excepcional y suele darse únicamente en partidos donde el capitán se encuentra ausente, ya sea por descanso, lesión o decisión técnica.

Esta lista evidencia cómo distintos jugadores, desde delanteros hasta mediocampistas, asumieron la responsabilidad de representar el legado de Messi en el campo, algunos en momentos clave de Eliminatorias y amistosos internacionales.

Qué partidos marcaron el uso más reciente de la N°10 sin Messi

El último jugador en portar el dorsal fue Ángel Correa durante la doble fecha de marzo, cuando Argentina venció 1-0 a Uruguay y 4-1 a Brasil. Antes, otros futbolistas lo habían lucido en encuentros históricos, incluyendo amistosos y partidos de Eliminatorias, marcando instantes memorables y demostrando el respeto que todos tienen por el legado de Messi.

Thiago Almada se suma a esta lista en un momento clave: el cierre de las Eliminatorias ante Ecuador, con la Albiceleste ya clasificada y en busca de mantener la intensidad en la última jornada.

La N°10: entre tradición y oportunidad

Portar la camiseta número 10 sin Messi no es solo un privilegio; implica responsabilidad. Los jugadores que han tenido esta oportunidad debieron adaptarse a la expectativa que genera el dorsal y al liderazgo que exige, aunque fuera por un partido.

Desde Agüero hasta Almada, la historia demuestra que este número representa más que un simple dorsal: simboliza la creatividad, el talento y la tradición del fútbol argentino, manteniendo viva la identidad que Lionel Messi consolidó en la Albiceleste.

Listado completo de jugadores que usaron la N°10 sin Messi: