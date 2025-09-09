En vivo Radio La Red
Argentina sin Messi: todos los jugadores que usaron la N°10 cuando no jugó Leo

Lionel Messi no disputará el duelo ante Ecuador y su dorsal quedará disponible. A lo largo de más de una década, otros 16 futbolistas lo llevaron cuando el astro rosarino no estuvo presente.

Tras la victoria 3-0 ante Venezuela, Lionel Messi decidió no viajar a Guayaquil para el cierre de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. El capitán y astro albiceleste había brillado con un doblete en el Monumental y, tras el partido, optó junto a Lionel Scaloni por descansar.

En este contexto, el histórico dorsal número 10 queda disponible, y según lo adelantado, será Thiago Almada, extremo de Atlético de Madrid, quien lo luzca en la camiseta frente a Ecuador. Este hecho vuelve a poner el foco en la lista de futbolistas que han tenido el privilegio de portar la icónica N°10 cuando Messi no estuvo disponible.

Quiénes fueron los jugadores más frecuentes con la N°10 sin Messi

Sergio “Kun” Agüero es el jugador que más veces llevó el dorsal: un total de siete encuentros, destacándose como socio de Messi dentro y fuera de la cancha. Le siguen Ángel Correa, con cuatro partidos, y otros campeones del mundo como Ángel Di María y Paulo Dybala, quienes lo portaron en dos encuentros cada uno.

Otros nombres que sorprendieron por tener la camiseta en su espalda incluyen a Enzo Pérez, Nicolás Gaitán y Héctor Canteros, todos con dos partidos cada uno, y Lucas Mugni, Walter Montillo, Maximiliano Moralez, Walter Erviti, Federico Insúa, Ariel Ortega (en su despedida ante Haití en 2010), Erik Lamela, Javier Pastore y Éver Banega, quienes lo usaron en una sola ocasión.

Por qué este dorsal es tan especial en la historia de la Selección

El número 10 es un símbolo de creatividad y liderazgo en el fútbol argentino, ligado históricamente a los mejores talentos de la Albiceleste. Su uso sin Messi es excepcional y suele darse únicamente en partidos donde el capitán se encuentra ausente, ya sea por descanso, lesión o decisión técnica.

Esta lista evidencia cómo distintos jugadores, desde delanteros hasta mediocampistas, asumieron la responsabilidad de representar el legado de Messi en el campo, algunos en momentos clave de Eliminatorias y amistosos internacionales.

Qué partidos marcaron el uso más reciente de la N°10 sin Messi

El último jugador en portar el dorsal fue Ángel Correa durante la doble fecha de marzo, cuando Argentina venció 1-0 a Uruguay y 4-1 a Brasil. Antes, otros futbolistas lo habían lucido en encuentros históricos, incluyendo amistosos y partidos de Eliminatorias, marcando instantes memorables y demostrando el respeto que todos tienen por el legado de Messi.

Thiago Almada se suma a esta lista en un momento clave: el cierre de las Eliminatorias ante Ecuador, con la Albiceleste ya clasificada y en busca de mantener la intensidad en la última jornada.

La N°10: entre tradición y oportunidad

Portar la camiseta número 10 sin Messi no es solo un privilegio; implica responsabilidad. Los jugadores que han tenido esta oportunidad debieron adaptarse a la expectativa que genera el dorsal y al liderazgo que exige, aunque fuera por un partido.

Desde Agüero hasta Almada, la historia demuestra que este número representa más que un simple dorsal: simboliza la creatividad, el talento y la tradición del fútbol argentino, manteniendo viva la identidad que Lionel Messi consolidó en la Albiceleste.

Listado completo de jugadores que usaron la N°10 sin Messi:

  • Walter Erviti (1)
  • Federico Insúa (1)
  • Ariel Ortega (1- en su despedida ante Haití en 2010)
  • Maximiliano Moralez (1)
  • Enzo Pérez (2)
  • Nicolás Gaitán (2)
  • Héctor Canteros (2)
  • Lucas Mugni (1- amistoso ante Brasil en 2012, no ingresó)
  • Walter Montillo (1)
  • Sergio Aguero (7)
  • Erik Lamela (1)
  • Javier Pastore (1)
  • Ángel Di María (2)
  • Ever Banega (1)
  • Paulo Dybala (2)
  • Ángel Correa (4)

