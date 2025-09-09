Preocupa la salud de Catalina Gorostidi: se accidentó en la bañera por no comer

Catalina aseguró que lo que más le molesta es la hipocresía: “Yo nunca me quejé de que me critiquen mi cuerpo. Nunca dije ‘dejen de decirme que estoy flaca’. Sé lo que soy y es el cuerpo que tengo. No voy a dejar de subir fotos a Instagram porque a otros les moleste”.

Por último, reconoció que, por primera vez, respondió con insultos a alguien que la acosa hace años: “Sí, critiqué el cuerpo de una persona, le dije ‘gordo sapo parado’. Y lo sigo sosteniendo porque me viene torturando hace dos años. Yo no promuevo ningún trastorno alimenticio, subo las fotos de mi cuerpo tal como es. Al que le guste, bien, y al que no, lo siento”.

Cuál es el problema de salud de Catalna Gorostidi

Catalina Gorostidi enfrenta un problema serio de salud relacionado con trastornos alimenticios desde los 17 años, incluyendo anorexia y vigorexia.

Además, padece una enfermedad llamada rabdomiólisis, que es grave y le impide hacer ejercicio porque el daño muscular libera sustancias que pueden afectar sus riñones. Catalina ha estado hospitalizada y en recuperación, con apoyo profesional y psicológico.

“A los 17 años me empezó a pasar. Un día me pesé y pesaba más de lo que pesaba al principio, entonces empecé a bajar, bajar, bajar”, detalló hace unos meses.

“Tiene altos y bajos. Por ahí estás muy mal y por ahí estás muy bien. Es como que te sacás una foto y tenés 100 comentarios de ‘flaca’, ‘anoréxica’, ‘asquerosa’, ‘inmunda’, y qué se yo, y cien comentarios de ‘qué hermosa’, ‘pasá la dieta por favor’”, aseguró.

Ella ha expresado en redes la dificultad de sobrellevar las críticas por su apariencia física y la importancia del respeto y cuidado de la salud mental y física.

Esta situación es compleja y prolongada, con momentos altos y bajos, pero ella se está tratando y tiene un equipo de contención para apoyarla.

¿Qué es la rabdomiólisis? La rabdomiólisis es una enfermedad grave que se produce cuando el tejido muscular se daña y libera proteínas y electrolitos en la sangre. Esto puede causar daños en los órganos y complicaciones como la insuficiencia renal.