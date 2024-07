Copa América: cuánto cuesta viajar y ver a Messi y a la Selección en la final en Miami

Si no fue previsor y optimista a full, descontando que la Scaloneta llegaría a la final, un viaje de último momento puede costar unos $5.000.000 de pesos.

a la final .jpg Messi y la Scaloneta, van por el bicampeonato en la Copa América y la 16° en la historia del torneo. (Foto: A24.com)

Además, hay que tener en cuenta que habrá que pagar por lo menos un día de estadía ya que los pasajes de regreso para el lunes están completamente agotados.

Ver la Final de la Copa América en Miami: Soñar es caro, pero si se puede...

Esta final tiene muchos atractivos desde los demportivo y lo emocional. Llegaron los dos mejores equipos del torneo. La Scaloneta va por otro título y el bicampeonato de América. Si la Argentina ganá llegará a las 16 copas, una más que Uruguay y será el más ganador en la historia de esta competencia. Puede ser otro titulo más para Messi, el mejor jugador de la historia.

La emoción, estará entre las más importantes del próximo domingo, porque según dijo - y así se mantiene - será la despedida del gran Ángel Di María, quien jamás bajó los brazos - su mujer, Jorgelina Cardoso fue fundamental - para superar las críticas de algunos hinchas y periodistas y tener este momento de gloria que se merece sobradamente.

Pero todo eso, verlo en la cancha de los Miami Dolphins - equipo de fútbol americano - tiene su precio, aunque si se puede afrontar, sin dudas, vale la pena.

hinchas argentinos en miami.jpg Hinchas argentnos llegando al Hard Rock Stadium de Miami, el escenario de la final de la Copa América. (Foto: Gentileza Diario Jornada)

Si todavía está en la Argentina, el primer paso es conseguir un pasaje de avión. Ya se sabe que un viaje sobre la fecha encarece el precio del ticket.

En este caso, el vuelo Buenos Aires-Miami se consigue en estos días por una cifra salada: unos 5 millones de pesos y en turista.

A eso, hay que agregarle otro viaje o más y no hablamos del regreso sino del precio de las entradas.

"Por eso yo, te quiero ver..." (en Miami)

La tradicional canción de las hinchadas argentinas en este caso, tiene un costo. El Hard Rock Stadium en Miami tiene una capacidad de 65.300 lugares. Todavía se pueden conseguir algunas entradas ingresando en los portales internacionales que se dedican a estos megaeventos.

Se van a encontrar con un diagrama del estadio, sector por sector y los precios correspondientes. En muchos sectores, ya no hay butacas disponibles y en otros, al "pincharlos" en el mapa, se despliegan como puntos de colores las que se pueden comprar y su precio.

A modo de adelanto, para que se decida si todavía duda ( y haga cuentas, por supuesto), acá va un adelanto de los precios por sectores.

precio de las entradas .gif El precio de las entradas para la final de la Copa América. Todavía hay algunas disponibles, antes de tener que caer en la reventa. (Foto: Gentileza Ticketek)

ir a un ángulo del estadio y bien arriba, es lo más barato, con 1.816 dólares. Buscar una de las mejores ubicaciones, una platea lateral baja, puede costar 9.000 dólares, pero hay otras por 3.800 dólares. Arriba, atrás del arco, se consiguen por 1.890 dólares.

Estos son precios oficiales, este día jueves. Por supuesto, siempre se podrá ir a algún lugar de reventa o a algún uruguayo que quedó en el camino, por ejemplo, y pagar precios mucho más altos por ver a Messi jugar otra final en su insuperable trayectoria. La reventa en la Florida, no es ilegal.

hinchas argentinos.jpg Viajar a ver la final es un duro costo para el bolsillo de los débiles pesos argentinos. (Foto: Genitileza La Mañana)

Otros gastos, para ver la gran final

Si llega el domingo, piense que tendrá que buscar un lugar para dormir. Puede hacerlo en el aeropuerto, porque ya no hay lugares para el regreso del domingo por la noche.

Si se va este jueves, tanga en cuenta que un departamento puede estar en unos 800.000 pesos, base doble por estos 4 días.

Como vemos por la televisión, hay muchos argentinos viendo en los Estados Unidos, los encuentros. Es más barato - en dólares- que haber ido a Qatar. Y hasta la semifinal, los argentinos compraron más de Así, la selección completó sus primeras cuatro presentaciones con 320.000 tickets o entradas.

El último partido, en el estadio Metlife de New Jersey llegó al récord de 81.000 personas, la gran mayoría, argentinos. Allí juegan habitualmente los equipos de fútbol americano, los New York Giants y New York Jets.

En Miami, el estadio tiene una capacidd de casi 20.000 personas menos. Pero la "Scaloneta" no estará sola, pese a los precios, queremos ganar la final y verla en el estadio con Messi, Di Maria y la selección.