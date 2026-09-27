Boca le ganó 3 a 2 a Racing y se metió en las semifinales de la Copa Argentina

La Academia consiguió abrir el marcador a los 19 minutos, a través de una acción poco habitual. Gastón Lodico ejecutó un córner olímpico que tomó efecto y terminó superando al arquero Leandro Brey para meterse junto al segundo palo.

Con la ventaja, Racing continuó buscando espacios. A los 33 minutos, Lodico volvió a participar de una jugada ofensiva al enviar un centro preciso hacia el segundo palo. Allí apareció Gonzalo Escudero, quien intentó definir de primera, aunque su remate se fue desviado.

Boca recién consiguió generar una situación clara sobre el cierre de la primera parte. A los 37 minutos, Leonel Flores recibió por la derecha, se perfiló para su pierna izquierda y sacó un remate con efecto que obligó a Facundo Cambeses a intervenir para evitar el empate.

Maravilla Martínez amplió la diferencia

Racing salió al segundo tiempo decidido a mantener la ventaja y rápidamente consiguió aumentar la diferencia. Apenas transcurridos dos minutos, un remate de Tomás Conechny había anticipado la intención ofensiva del equipo, que poco después encontró el segundo gol.

A los dos minutos del complemento, Adrián “Maravilla” Martínez recibió dentro del área y conectó una volea potente que dejó sin posibilidades a Brey. El 2-0 parecía dejar a Racing con una ventaja importante para afrontar el tramo restante del partido.

El delantero volvió a tener una oportunidad a los 15 minutos, cuando apareció sin marca tras un centro desde la izquierda de Ignacio Rodríguez. Sin embargo, no consiguió conectar el cabezazo de manera precisa y la pelota terminó desviándose junto al palo izquierdo.

Boca intentó reaccionar y tuvo una chance clara cuatro minutos después. Leandro Paredes combinó con Enner Valencia, ingresó al área y sacó un remate bajo contra el primer palo, pero Cambeses respondió y logró contenerlo.

Enner Valencia inició la remontada

Boca comenzó a adelantarse en el campo y encontró el descuento a los 27 minutos del segundo tiempo. Un córner ejecutado hacia el segundo palo encontró a Enner Valencia, quien apareció sin marca y conectó un cabezazo que se transformó en el 2-1.

El gol modificó el desarrollo del partido y Boca continuó buscando el empate. Racing intentaba sostener la ventaja, pero el conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena mantuvo la presión sobre el área rival.

A los 34 minutos llegó el segundo tanto de Valencia. Villa envió un centro hacia el área chica y el delantero ecuatoriano volvió a imponerse de cabeza. Esta vez dirigió la pelota hacia el primer palo y estableció el 2-2.

Con el partido igualado, Boca siguió atacando en busca del tercer gol. Racing tuvo que resistir durante los minutos finales, mientras el conjunto xeneize aprovechaba cada llegada para intentar completar la remontada.

Valencia marcó el tercero y selló la clasificación

La definición llegó en el quinto minuto del tiempo de descuento. Un centro desde la derecha volvió a buscar a Valencia dentro del área y el delantero apareció nuevamente para ganar de cabeza.

El ecuatoriano se elevó entre dos defensores y logró conectar el envío para colocar la pelota junto al poste derecho de Cambeses. Así marcó el 3-2 definitivo y completó una actuación con tres goles.

El resultado le permitió a Boca dar vuelta un partido que había comenzado con dos goles de desventaja y avanzar a las semifinales de la Copa Argentina 2026.

En esa instancia, el equipo de Arruabarrena enfrentará a Banfield, que será su próximo rival en la búsqueda de un lugar en la final del torneo.

Video: el gol olímpico de Gastón Lodico para Racing ante Boca en la Copa Argentina

La intensidad de las tribunas se trasladó al campo de juego y la Academia golpeó primero con un golazo olímpico de Gastón Lodico que se le metió a Leandro Brey en el segundo palo.

El volante de Racing intentó este recurso en el primer tiro de esquina del partido y tuvo muchísima efectividad.

Un dato a destacar es que esta es la segunda vez que le convierten un gol olímpico a Leandro Brey: Ángel Di María ya lo había concretado. La particularidad es que fue en la misma cancha y arco, pero del otro córner.

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