La UBA le otorgará el título de Doctor Honoris Causa a Lionel Messi

El galardón es por su trayectoria y representación de la Argentina en el mundo. (Foto: archivo)

El rector de la UBA, Ricardo Gelpi, explicó que la decisión busca reconocer a Messi más allá de sus números y estadísticas deportivas y destacó su papel como representante de la cultura popular y de la identidad nacional argentina.

Gelpi sostuvo que la distinción también apunta a reconocer la trascendencia y la influencia alcanzadas por el futbolista tanto dentro como fuera del deporte.

El reconocimiento de la UBA a Messi antes de su despedida

El vicerrector de la Universidad, Emiliano Yacobitti, también destacó el vínculo del capitán con la Selección argentina y aseguró que Messi logró representar la camiseta nacional “con coraje y respeto” hasta llevarla a lo más alto del fútbol mundial.

Desde la UBA remarcaron además que el Doctorado Honoris Causa trasciende la carrera futbolística de Messi y representa un reconocimiento por su influencia y los valores asociados a su trayectoria.

La Universidad explicó que la decisión se enmarca en una tradición de instituciones académicas de distintos países que conceden sus máximos títulos honoríficos a figuras del deporte cuya trayectoria, trascendencia e influencia exceden los límites de sus disciplinas.

Messi recibirá la distinción el próximo martes 6 de octubre. (Foto: archivo)

"Que el deporte en general y el fútbol en particular constituye una expresión de la cultura popular y de nuestra identidad nacional y social, convirtiéndose en un rasgo colectivo que nos distingue y genera una proyección internacional de nuestro país siendo Lionel Andrés Messi hoy la figura argentina viva de mayor reconocimiento en el mundo", dicta el comunicado de la UBA en uno de sus párrafos destacados.

El encuentro ante Benín tendrá un significado especial porque marcará la última presentación de Lionel Messi con la camiseta de la Selección argentina en el país. Además del partido, está previsto un homenaje al capitán argentino que contará con la presencia de varios campeones del mundo en Qatar 2022, entre ellos Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso, Ángel Di María y Nicolás Otamendi.