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VUELVE LA SELECCIÓN

Argentina enfrenta a Bolivia en el primer amistoso tras el Mundial 2026

La selección argentina se mide ante Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en el primer partido después de la final del Mundial 2026 ante España.

La selección argentina se mide ante Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. (Foto: archivo)

La selección argentina se mide ante Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. (Foto: archivo)

La selección argentina vuelve a jugar frente a Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El amistoso marca el regreso del conjunto nacional después de la final del Mundial 2026 ante España y abrirá una nueva ventana de compromisos internacionales.

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El encuentro también servirá para que algunos jugadores vuelvan a tener protagonismo con la camiseta argentina y para que el cuerpo técnico evalúe distintas alternativas de cara a la nueva etapa que comienza después de la Copa del Mundo.

Cómo llegan Argentina y Bolivia al partido

Argentina vuelve a disputar un partido más de dos meses después de la derrota por 1-0 ante España en la final del Mundial 2026. El encuentro se definió en el tiempo suplementario, cuando Ferrán Torres marcó el único gol y le dio el título a la selección española, que impidió que la Albiceleste consiguiera el tetracampeonato.

Después de aquella definición, una de las principales novedades para el seleccionado argentino fue el anuncio del retiro de Lionel Messi. El 31 de agosto, el capitán confirmó mediante una carta publicada en sus redes sociales que no continuaría jugando con la Albiceleste, una decisión que, según explicó, había tomado el 21 de julio, dos días después de la final.

“Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento…Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados”, escribió Messi.

De todos modos, el delantero volverá al país para disputar el último amistoso de la Fecha FIFA frente a Benín y tendrá su despedida definitiva ante los hinchas el 6 de octubre en el Estadio Monumental. Para ese encuentro también estarán Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso, quienes no fueron convocados para esta serie de partidos y tampoco anunciaron su retiro.

Bolivia, en tanto, quedó fuera del Mundial 2026 luego de perder 2-1 frente a Irak en la final del Repechaje Internacional disputada en abril. Desde entonces, el seleccionado acumuló varios resultados adversos en amistosos. Perdió 4-0 ante Escocia, cayó por el mismo resultado frente a Argelia y, en su último encuentro, perdió 2-0 contra Paraguay.

El once inicial de la selección argentina

Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Román Vega; Nicolás Paz, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Gianluca Prestianni; Julián Álvarez y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

La formación de Bolivia

Guillermo Viscara; Diego Arroyo; Efraín Morales; Héctor Cuellar; Miguel Terceros; Ramiro Vaca; Robson Tomé de Araújo; Roberto C. Fernández; Jesús Maraude; Yomar Rocha; Marcelo Torrez; DT: Óscar Villegas.

En pocas palabras

  • Regreso tras el Mundial: La selección argentina enfrenta a Bolivia en el primer amistoso después de la final del Mundial 2026 contra España.
  • Evaluación de jugadores: El encuentro servirá para que el cuerpo técnico evalúe nuevas alternativas de cara a la etapa post-Mundial.
  • Momento de Bolivia: La selección boliviana llega tras quedar fuera del Mundial y acumular resultados adversos en amistosos recientes.
Resumen generado por Thinkindot AI
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