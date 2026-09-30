Argentina enfrenta a Bolivia en el primer amistoso tras el Mundial 2026

“Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento…Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados”, escribió Messi.

De todos modos, el delantero volverá al país para disputar el último amistoso de la Fecha FIFA frente a Benín y tendrá su despedida definitiva ante los hinchas el 6 de octubre en el Estadio Monumental. Para ese encuentro también estarán Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso, quienes no fueron convocados para esta serie de partidos y tampoco anunciaron su retiro.

Bolivia, en tanto, quedó fuera del Mundial 2026 luego de perder 2-1 frente a Irak en la final del Repechaje Internacional disputada en abril. Desde entonces, el seleccionado acumuló varios resultados adversos en amistosos. Perdió 4-0 ante Escocia, cayó por el mismo resultado frente a Argelia y, en su último encuentro, perdió 2-0 contra Paraguay.

El once inicial de la selección argentina

Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Román Vega; Nicolás Paz, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Gianluca Prestianni; Julián Álvarez y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

La formación de Bolivia

Guillermo Viscara; Diego Arroyo; Efraín Morales; Héctor Cuellar; Miguel Terceros; Ramiro Vaca; Robson Tomé de Araújo; Roberto C. Fernández; Jesús Maraude; Yomar Rocha; Marcelo Torrez; DT: Óscar Villegas.