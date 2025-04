Cuándo es el GP de Imola, la carrera en la que Franco Colapinto podría volver a la Fórmula 1

Aunque no hubo confirmación oficial, la expectativa no para de crecer. El Gran Premio de Imola marca el inicio de la gira europea del calendario y sería un escenario ideal para que Colapinto, de 21 años, vuelva a subirse al monoplaza como piloto titular, tal como ocurrió en su debut en Monza en 2024.

Por ahora, el silencio reina en Alpine, pero la posibilidad está latente y cada día toma más fuerza: Franco Colapinto podría volver a competir en la máxima categoría del automovilismo mundial en apenas tres semanas.

GP de Emilia-Romaña: cuándo y a qué hora podría debutar Colapinto en Alpine

El fin de semana en Imola comenzará desde el viernes 16 de mayo con las primeras prácticas libres, jornada que tendrá otra sesión de entrenamientos antes de ajustar los últimos detalles para la clasificación.

Viernes 16 de mayo

Práctica Libre 1: 8:30 – 9:30

Práctica Libre 2: 12:00 – 13:15

Sábado 17 de mayo

Práctica Libre 3: 7:30 – 8:30

Clasificación: 11:00 – 12:00

Domingo 18 de mayo

Carrera: 10:00.

*Horarios de la Argentina.

¿Se viene el debut? El desliz que "confirma" la fecha en la que Franco Colapinto volvería a correr en la F1

El regreso de Franco Colapinto a la Fórmula 1 estaría más cerca de lo esperado. Aunque el piloto argentino no estará presente en Miami, donde Jack Doohan continuará como titular en Alpine, crecen las versiones que indican que el pilarense podría correr en Imola, en el Gran Premio de Emilia-Romaña, el fin de semana del 18 de mayo.

Todo se disparó durante una entrevista del periodista Eduardo Feinmann en A24 a Horacio Marín, CEO de YPF –uno de los principales sponsors de Colapinto–. Cuando el conductor le preguntó si el joven volvería a correr pronto, el empresario evitó responder. Sin embargo, el micrófono quedó abierto al final del reportaje y se escuchó que Marín murmuró una palabra clave: “Imola”.

El desliz encendió las alarmas. Más tarde, Marín intentó bajarle el tono a sus dichos en una entrevista con La Nación +: “Yo digo que espero que corra en Imola. ¡No! ¿Cómo voy a tener el dato? Soy presidente de YPF, no soy el representante de Colapinto”, aclaró.

A pesar de la desmentida, los rumores ganaron fuerza, sobre todo por el flojo arranque de temporada de Doohan, con accidentes y malos resultados. El australiano correrá en Miami, pero la expectativa es que esa sea su última carrera como titular antes de que el argentino retome su lugar.

En el fondo, el clima en Alpine es tenso. De acuerdo con Infobae, hay una interna entre Flavio Briatore, asesor ejecutivo del equipo y gran impulsor de Colapinto, y Oliver Oakes, director deportivo que respalda a Doohan. Las diferencias se acentuaron luego de que Oakes eligiera a Paul Aron por encima de Colapinto para una prueba, respaldado por su pasado en Hitech.

Mientras tanto, Franco sigue trabajando en Europa con el simulador en la base de Enstone, pero también se tomó un tiempo para participar, de forma virtual, en la Experiencia Endeavor Sub 20. Frente a más de 10 mil estudiantes secundarios argentinos, dejó un mensaje inspirador:

“No dejen de soñar en grande. Ese sueño que parece muy lejano, en mi caso se cumplió. No deben tener miedo al error o al fracaso. El único error es no intentar”, afirmó.

“No hay tamaño para los sueños. Capaz se cumplen o capaz que no, pero lo más importante es no quedarse con esa sensación de no haberlo intentado”, agregó el joven de 21 años.

Su futuro inmediato sigue siendo incierto, pero el deseo está claro: Colapinto quiere correr. Y todo indica que la oportunidad puede llegar muy pronto.