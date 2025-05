La reacción de Jack Doohan al enterarse que será reemplazado por Franco Colapinto

Doohan había comenzado 2025 con un accidente bajo la lluvia en el Gran Premio de Australia, no logró finalizar en China, tampoco en Japón tras otro fuerte accidente en los entrenamientos del viernes, y finalmente se marchó sin sumar un solo punto en seis fechas. La decisión de relegarlo a piloto de pruebas fue comunicada internamente tras la carrera de Miami, y pocas horas después, se hizo pública.





