Murió el Indio Solari: el conmovedor posteo de Skay Beilinson para despedirlo

A los pocos minutos de que trascendiera la noticia, Skay Beilinson publicó un mensaje en su cuenta de Instagram acompañado por una fotografía de ambos tomada años atrás. En la imagen se los puede ver sonrientes y cómplices, reflejando el vínculo que construyeron durante una etapa clave de sus vidas y de la historia del rock argentino.

Junto a esa postal, el músico escribió unas palabras cargadas de emoción: “Te llevo en cada recuerdo, en cada canción de ayer. Con un inmenso dolor. Buen viaje, mi querido amigo, hasta siempre. Ahora sos la luz que viaja entre nosotros y para siempre”.

El mensaje rápidamente generó una fuerte repercusión entre los seguidores de ambos artistas, que se acercaron a la publicación para dejar mensajes de apoyo y recordar distintos momentos compartidos por los fundadores de Patricio Rey y Los Redonditos de Ricota.

Además, en la misma publicación, Skay Beilinson comunicó que los compromisos artísticos que tenía previstos quedaban suspendidos y que su agenda de presentaciones se encontraba postergada “hasta nuevo aviso”.

IG Skay Beilinson - despedida Indio Solari

Por qué la pelea de Indio Solari y Skay Beilinson terminó con Los Redonditos de Ricota

A más de dos décadas del final de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, la verdadera razón detrás de la ruptura entre Carlos "Indio" Solari y Skay Beilinson continúa siendo motivo de debate, y hoy más que nunca vuelve a reverse tras conocerse la muerte del histórico líder de la icónica agrupación musical.

Lo cierto es que nunca hubo una explicación definitiva y compartida por ambos protagonistas, quienes a lo largo de los años ofrecieron relatos diferentes sobre el quiebre de una de las bandas más influyentes del rock argentino.

Desde la mirada de Skay, el conflicto comenzó a gestarse cuando percibió que el proyecto colectivo que habían construido entre todos empezaba a concentrarse en una sola figura. En distintas oportunidades remarcó que Los Redondos funcionaban como una creación grupal y que las diferencias vinculadas a la conducción y al futuro artístico del grupo fueron deteriorando progresivamente el vínculo.

Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota - jóvenes

La postura del Indio, en cambio, apuntó en otra dirección. El cantante sostuvo en reiteradas ocasiones que el problema central no estaba relacionado con cuestiones creativas, sino con una pérdida de confianza y con desacuerdos internos que se volvieron cada vez más difíciles de resolver. Incluso llegó a señalar públicamente a su ex compañero por la tenencia de registros históricos de la banda, una polémica que tuvo un fuerte impacto mediático durante 2009.

Con el correr del tiempo también tomó fuerza la versión de que la separación se había originado por diferencias en torno a la publicación de material audiovisual de Los Redondos. Sin embargo, Skay rechazó en varias ocasiones esa interpretación y aseguró que reducía una crisis mucho más compleja que venía desarrollándose desde años atrás.

Para buena parte de los especialistas e investigadores del rock nacional, la ruptura fue el resultado de varios factores combinados: tensiones creativas, disputas en la gestión del grupo, problemas de confianza y el desgaste lógico de una sociedad artística que llevaba más de veinte años de recorrido. Tras el último show de 2001, ambos continuaron sus carreras por separado y nunca volvieron a compartir un proyecto musical.