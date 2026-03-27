Franco Colapinto rompió el silencio y habló sobre su vida amorosa: "Estoy..."

Cómo es el vínculo entre Colapinto y Maia Reficco

Si bien negó un noviazgo, el piloto sí compartió momentos con Reficco durante el verano. Algunas publicaciones en redes sociales alimentaron las especulaciones: ambos intercambiaron posteos con referencias cruzadas, incluyendo imágenes en las que la actriz aparecía con el casco del piloto.

En una de esas publicaciones, Colapinto escribió: “Lindo verano para ser un ‘deportista de alto rendimiento’”, mientras que ella había compartido un mensaje similar en sus redes. Estos gestos fueron interpretados como señales de cercanía, aunque sin confirmación de una relación.

Quién es Maia Reficco

Maia Reficco es actriz y cantante, tiene 25 años y nació en Boston, aunque se crió en Argentina. Su carrera artística comenzó desde muy joven, influenciada por su madre, la cantautora Katie Viqueira.

A los 15 años se mudó a Los Ángeles para formarse en música y luego ganó notoriedad al protagonizar la serie juvenil Kally’s Mashup, de Nickelodeon. Más adelante, participó en teatro musical y en producciones audiovisuales, con su trabajo más reciente en la película La dolce casa, estrenada en 2025.

En qué está enfocado Colapinto antes del GP de Japón

Más allá del revuelo mediático, el piloto dejó en claro cuál es su prioridad. “Estuve trabajando mucho en el simulador”, explicó, enfocándose en la preparación para la carrera en Suzuka.

En lo deportivo, Colapinto atraviesa un momento positivo y con expectativas claras para la temporada. “Queremos pelear por sumar puntos con regularidad”, aseguró, reafirmando su objetivo dentro de la Fórmula 1.

Con el foco puesto en la pista, el argentino buscará trasladar ese crecimiento al circuito japonés, mientras deja atrás las versiones sobre su vida personal.