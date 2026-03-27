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Franco Colapinto
FÓRMULA 1

Franco Colapinto debutó en Suzuka y dejó un análisis con sensaciones encontradas: "Fue..."

El piloto argentino completó sus primeras vueltas en el circuito japonés con Alpine, terminó 16° y 17° en las prácticas libres y destacó el aprendizaje pese a una jornada exigente.

Franco Colapinto debutó en Suzuka y dejó un análisis con sensaciones encontradas: Fue...

El paso de Franco Colapinto por el circuito de Suzuka dejó una mezcla de sensaciones. En el arranque del Gran Premio de Japón, el piloto argentino vivió su primera experiencia en uno de los trazados más icónicos de la Fórmula 1, pero también debió lidiar con una jornada exigente desde lo deportivo.

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El representante de Alpine finalizó 16° en la primera práctica libre y 17° en la segunda, en un viernes que él mismo definió como “complicado”, aunque con aspectos positivos de cara a lo que viene.

Cómo fue el debut de Colapinto en Suzuka

Más allá de los resultados, el argentino cumplió uno de sus objetivos personales: girar por primera vez en Suzuka con un monoplaza de Fórmula 1. “Fue genial experimentar este circuito legendario”, expresó, destacando el valor de la experiencia en un trazado reconocido por su dificultad.

El piloto también hizo foco en el aprendizaje que dejó la jornada. “Hemos aprendido mucho”, aseguró, en una evaluación que prioriza la adaptación a un circuito completamente nuevo para él.

A medida que avanzaron las vueltas, Colapinto comenzó a encontrar mejores sensaciones. “Al final de la primera sesión estábamos en una posición mucho mejor”, explicó, aunque reconoció que todavía no logró sentirse del todo cómodo con el auto.

Qué problemas detectó en el rendimiento del auto

Uno de los puntos que marcó el piloto fue la falta de confianza en sectores clave del circuito. “No estábamos del todo seguros con el coche, especialmente en algunas zonas de alta velocidad”, detalló, en referencia a un aspecto crítico en Suzuka, donde las curvas rápidas son determinantes.

La segunda tanda de entrenamientos mantuvo una tendencia similar. “Fue un día parecido, tenemos detalles que revisar y corregir”, señaló, dejando en claro que el equipo tiene trabajo por delante antes de la clasificación.

Qué números dejó la jornada para Alpine

En términos de actividad, el equipo completó un total de 106 vueltas durante el viernes. Colapinto giró en 52 oportunidades, acumulando kilómetros clave para su adaptación, mientras que su compañero Pierre Gasly sumó 54 vueltas.

Ambos pilotos trabajaron con los compuestos C1, C2 y C3 de neumáticos, en una jornada enfocada en la puesta a punto del monoplaza.

En cuanto a los tiempos, Gasly finalizó 15° en la primera sesión con 1m32s978, seguido por Colapinto en el 16° lugar con 1m33s361. En la segunda práctica, el francés mejoró hasta el 14° puesto (1m31s734), mientras que el argentino quedó 17° con un registro de 1m32s438.

Qué expectativas tiene Colapinto para la clasificación

Pese a las dificultades, el piloto mantiene una mirada optimista. “Esperamos llegar a la clasificación en una posición mucho mejor y más competitiva”, afirmó, confiando en los ajustes que pueda realizar el equipo.

Con más vueltas encima y un mejor conocimiento del circuito, Colapinto buscará dar un salto en rendimiento en una pista que exige precisión y confianza, dos factores que se construyen con tiempo… y kilómetros.

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