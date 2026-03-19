Se sortea la Copa Sudamericana 2026: formato, bombos y qué puede tocarle a los argentinos

Cómo se realiza el sorteo y qué restricciones tiene

El sorteo definirá la conformación de los grupos y contará con una regla central: no podrá haber dos equipos del mismo país en una misma zona. En caso de que esa situación se dé al momento de extraer las bolillas, el equipo será reubicado en otro grupo disponible.

El formato incluye cuatro bombos. En el 1, además de River y Racing, aparecen clubes como Atlético Mineiro, San Pablo, Gremio, Olimpia, Santos y América de Cali. En el 2 se destacan San Lorenzo y Tigre junto a otros equipos sudamericanos, mientras que los bombos 3 y 4 completan el cuadro con instituciones de toda la región.

¿Cómo se juega la fase de grupos y qué equipos avanzan?

Desde la edición 2023, el formato establece que los equipos que finalicen en el primer puesto de cada grupo avanzarán directamente a los octavos de final. En cambio, los segundos deberán disputar un repechaje frente a los clubes que terminen terceros en la Copa Libertadores.

La fase de grupos se disputará entre abril y mayo, con seis fechas en total, y marcará el ritmo inicial de la competencia antes de las instancias decisivas.

Cuándo comienza el torneo y cuándo se juega la final

El calendario ya está definido: la fase de grupos comenzará en la semana del 8 de abril y se extenderá hasta fines de mayo, con partidos programados en seis jornadas.

Luego habrá una pausa en el torneo debido a la disputa del Mundial 2026, y la gran final está prevista para el 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia.

Con este panorama, el sorteo de este jueves no solo ordenará el fixture, sino que también empezará a delinear qué equipos tienen el camino más favorable y cuáles deberán superar zonas más exigentes en busca del título.