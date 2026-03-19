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Los premios millonarios que reparten la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana

La Conmebol vuelve a repartir cifras millonarias en sus torneos: cuánto pueden ganar los clubes en la Copa Libertadores y la Sudamericana 2026.

Los premios millonarios que reparten la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana

En la previa del sorteo de la fase de grupos en Asunción, la Confederación Sudamericana de Fútbol vuelve a poner sobre la mesa uno de los aspectos más atractivos de sus torneos: los premios millonarios que entregan la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. En un contexto donde lo deportivo y lo económico están cada vez más ligados, estas competencias representan una fuente clave de ingresos para los clubes.

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Más allá del prestigio internacional, el recorrido en ambos torneos puede modificar de manera significativa la estructura financiera de las instituciones, con cifras que crecen a medida que se avanza de ronda.

Cuánto dinero se puede ganar en la Copa Libertadores 2026

La Libertadores es el torneo que mayor impacto económico genera. El campeón se llevará 24 millones de dólares, pero el monto total puede ser aún mayor si se suman los premios acumulados desde fases previas y la fase de grupos.

Un equipo que inicia su camino desde el comienzo puede superar los 32.5 millones de dólares a lo largo de toda la competencia. Solo por disputar la fase de grupos, cada club recibe 3 millones, mientras que las etapas preliminares también otorgan ingresos: 400 mil dólares por partido como local en Fase 1, 500 mil en Fase 2 y 600 mil en Fase 3.

A partir de los cruces eliminatorios, los premios continúan en aumento: 1.250.000 dólares en octavos de final, 1.700.000 en cuartos y 2.300.000 en semifinales. El subcampeón, en tanto, asegura 7 millones antes del premio mayor para el ganador.

Qué ingresos extra genera ganar la Libertadores

El impacto económico no termina con el trofeo. El campeón accede a otras competencias que también reparten dinero, como la Recopa Sudamericana, con un ingreso cercano a 1.8 millones de dólares.

Además, la participación en torneos globales como el Mundial de Clubes o la Intercontinental abre la puerta a premios aún mayores. A esto se suma un beneficio clave: la clasificación automática a la siguiente edición de la Libertadores, que garantiza al menos otros 3 millones por disputar la fase de grupos.

Cuánto reparte la Copa Sudamericana 2026

Aunque los montos son menores en comparación con la Libertadores, la Sudamericana también ofrece cifras relevantes. Desde la fase previa, los clubes reciben entre 225.000 y 250.000 dólares, mientras que la participación en la fase de grupos asegura 900.000.

En las instancias decisivas, los premios aumentan progresivamente: 600.000 dólares en octavos de final, 700.000 en cuartos y 800.000 en semifinales. El subcampeón obtiene 2 millones, mientras que el campeón se lleva 6.5 millones.

Por qué estos premios son clave para los clubes

Los números reflejan el peso que tienen estas competencias en la economía del fútbol sudamericano. Para muchos clubes, avanzar de ronda no solo implica un logro deportivo, sino también un ingreso determinante para sostener planteles, inversiones y crecimiento institucional.

En ese sentido, el sorteo de esta noche no solo definirá rivales: también marcará el inicio de un camino que puede traducirse en millones y en un salto de calidad a nivel financiero.

Los premios de la Copa Libertadores

  • Fase 1: USD 400.000 por partido de local
  • Fase 2: USD 500.000
  • Fase 3: USD 600.000
  • Fase de grupos: USD 3.000.000
  • Octavos de final: USD 1.250.000
  • Cuartos de final: USD 1.700.000
  • Semifinales: USD 2.300.000
  • Subcampeón: USD 7.000.000
  • Campeón: USD 24.000.000

Los premios de la Copa Sudamericana

  • Fase previa: entre USD 225.000 y 250.000
  • Fase de grupos: USD 900.000
  • Octavos de final: USD 600.000
  • Cuartos de final: USD 700.000
  • Semifinales: USD 800.000
  • Subcampeón: USD 2.000.000
  • Campeón: USD 6.500.000
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