Los premios millonarios que reparten la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana

A partir de los cruces eliminatorios, los premios continúan en aumento: 1.250.000 dólares en octavos de final, 1.700.000 en cuartos y 2.300.000 en semifinales. El subcampeón, en tanto, asegura 7 millones antes del premio mayor para el ganador.

Qué ingresos extra genera ganar la Libertadores

El impacto económico no termina con el trofeo. El campeón accede a otras competencias que también reparten dinero, como la Recopa Sudamericana, con un ingreso cercano a 1.8 millones de dólares.

Además, la participación en torneos globales como el Mundial de Clubes o la Intercontinental abre la puerta a premios aún mayores. A esto se suma un beneficio clave: la clasificación automática a la siguiente edición de la Libertadores, que garantiza al menos otros 3 millones por disputar la fase de grupos.

Cuánto reparte la Copa Sudamericana 2026

Aunque los montos son menores en comparación con la Libertadores, la Sudamericana también ofrece cifras relevantes. Desde la fase previa, los clubes reciben entre 225.000 y 250.000 dólares, mientras que la participación en la fase de grupos asegura 900.000.

En las instancias decisivas, los premios aumentan progresivamente: 600.000 dólares en octavos de final, 700.000 en cuartos y 800.000 en semifinales. El subcampeón obtiene 2 millones, mientras que el campeón se lleva 6.5 millones.

Por qué estos premios son clave para los clubes

Los números reflejan el peso que tienen estas competencias en la economía del fútbol sudamericano. Para muchos clubes, avanzar de ronda no solo implica un logro deportivo, sino también un ingreso determinante para sostener planteles, inversiones y crecimiento institucional.

En ese sentido, el sorteo de esta noche no solo definirá rivales: también marcará el inicio de un camino que puede traducirse en millones y en un salto de calidad a nivel financiero.

Los premios de la Copa Libertadores

Fase 1: USD 400.000 por partido de local

Fase 2: USD 500.000

Fase 3: USD 600.000

Fase de grupos: USD 3.000.000

Octavos de final: USD 1.250.000

Cuartos de final: USD 1.700.000

Semifinales: USD 2.300.000

Subcampeón: USD 7.000.000

Campeón: USD 24.000.000

Los premios de la Copa Sudamericana