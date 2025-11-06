Independiente Rivadavia complicó a varios: el impacto del título de la Lepra en la tabla anual y las copas internacionales

¿Qué pasa con los cupos de la Copa Sudamericana?

A pesar de la consagración de la Lepra, los nueve cupos internacionales que otorga la Liga Profesional no sufren modificaciones. Esto se debe a que el campeón de la Copa Argentina se encontraba fuera de los puestos de clasificación, por lo que el reparto continúa tal como estaba antes de la final.

Algo similar ocurre con Platense, campeón vigente del torneo local, que se ubica en el puesto 20 de la tabla anual y tampoco altera la distribución de plazas.

De esta forma, Independiente Rivadavia no solo conquistó el primer título nacional de su historia, sino que también entró por la puerta grande al plano internacional, escribiendo una nueva página en el fútbol argentino y dejando un cierre de campeonato apasionante para los principales candidatos a clasificar.