¡Polémica! El ex de Jésica Cirio, Elías Piccirillo, obtuvo la prisión domiciliaria: por qué se la concedieron

Lo cierto es Elías Piccirillo fue detenido el 20 de marzo de 2025 en su casa del barrio El Yacht, en Nordelta, en el marco de una causa por fraude, lavado de activos, plantación de pruebas y vínculos con el narcotráfico.

"Estoy sorprendido. Pregunté si había algún motivación, argumento o razones de salud que ameriten la domiciliaria, pero me dijeron que no. Es decir, le conceden la domiciliaria entendiendo que no hay un riesgo procesal, que está terminada la etapa de instrucción y que el proceso penal puede seguir con él en la condición de arresto domiciliario", confió Szeta en comunicación telefónica con el programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

Asimismo, mientras el periodista especialista en policiales remarcó que Piccirillo deberá usar una tobillera electrónica aunque no tenía confirmado si se instalará en la casa que supo compartir con Jésica Cirio, aseguró que la apelación es un hecho. "Me confirmaron que el abogado que representa al ex socio que lo denunció, va a apelar: va a meter un recurso para revocar esa decisión y volver a meterlo en la cárcel", concluyó.

Prisión domiciliaria para el ex de Jésica Cirio - captura Intrusos

Dónde cumplirá la prisión domiciliaria Elías Piccirillo, el exmarido de Jésica Cirio, y por qué se la otorgaron

En tanto, en el minuto final de Intrusos (América TV) fue Karina Iavícoli quien confirmó que "entre hoy y mañana" se hará efectiva la prisión domiciliaria de Elías Piccirillo, al tiempo que reveló que "se va a ir a vivir un departamento en Banfield, que es de la familia".

"Deterioro humanitario, esto es lo que presentó su abogado", sumó la integrante de Intrusos sobre los argumentos legales esgrimidos a la hora de solicitar el mencionado beneficio.

Embed

"El juez y el fiscal entendieron que el pedido era correcto y para mí el punto que más llamó la atención es que para la fiscalía no habría producido las pruebas necesarias en el tiempo oportuno", detalló.

Por su parte, su compañera Paula Varela agregó que había hablado con el abogado de la otra causa, quien le confirmó que apelarán de manera inmediata.

Vale recordar que Elías Piccirillo y Jésica Cirio contrajeron matrimonio en mayo de 2024, pero la relación terminó en 2025 luego de que Piccirillo fuera acusado de estafas, lavado de dinero y otros delitos, lo que llevó a su detención en el penal de Ezeiza. Jesica Cirio inició el trámite de divorcio, que quedó firme poco después, sin ningún vínculo con su exmarido.