Deportes
Independiente Rivadavia
Copa Argentina
FÚTBOL

De Boca a Independiente Rivadavia: uno por uno, todos los ganadores de la Copa Argentina

Independiente Rivadavia de Mendoza se consagró campeón por primera vez tras vencer por penales a Argentinos Juniors en Córdoba. Repasá todos los equipos que ganaron la Copa Argentina desde su creación hasta hoy y cuál es el más ganador del certamen.

De Boca a Independiente Rivadavia: uno por uno, todos los ganadores de la Copa Argentina

La Copa Argentina tiene un nuevo nombre grabado en su historia. En el Estadio Juan Domingo Perón de Córdoba, Independiente Rivadavia de Mendoza derrotó por penales a Argentinos Juniors tras empatar 2-2 en el tiempo reglamentario y se consagró campeón por primera vez en su historia.

El equipo mendocino, que llegó a la final con Alfredo Berti como entrenador, logró imponerse 5-3 desde los doce pasos y alcanzó un título histórico: su primer trofeo nacional y un pasaje directo a la próxima edición de la Copa Libertadores.

Con esta consagración, la Lepra se une a la lista de los clubes que levantaron el trofeo más federal del país, un certamen que en sus diferentes etapas ha consagrado a varios gigantes del fútbol argentino, pero también a equipos del interior y de distintas categorías.

Quién fue el primer campeón de la Copa Argentina

La primera edición del torneo se disputó en 1969 y el campeón inaugural fue Boca Juniors, que superó a Atlanta en la final con un marcador global de 3-2. La edición siguiente, en 1970, enfrentó a San Lorenzo y Vélez, pero nunca llegó a definirse: tras empatar 2-2 en la ida disputada en la cancha de Atlanta, los clubes no lograron acordar una fecha para la revancha y el título quedó vacante.

Después de más de cuatro décadas sin disputarse, el torneo volvió en 2012 con el formato moderno que se mantiene hasta hoy, incluyendo a equipos de todas las divisiones del fútbol argentino.

Qué equipos ganaron más veces la Copa Argentina

Desde su regreso, Boca Juniors se consolidó como el máximo ganador del certamen. El Xeneize obtuvo cuatro títulos: 2012, 2015, 2020 y 2021, lo que lo ubica como el club más exitoso en la era moderna.

Muy cerca lo sigue River Plate, que levantó la Copa en 2016, 2017 y 2019, bajo la conducción de Marcelo Gallardo.

Además de los dos gigantes, otros clubes lograron escribir su nombre entre los campeones:

  • Arsenal de Sarandí (2013), que goleó 3-0 a San Lorenzo.

  • Huracán (2014), que venció por penales a Rosario Central.

  • Rosario Central (2018), que se tomó revancha tras dos finales perdidas y ganó desde los doce pasos ante Gimnasia.

  • Patronato (2022), que derrotó 1-0 a Talleres en Mendoza.

  • Estudiantes de La Plata (2023), vencedor 1-0 ante Defensa y Justicia con gol de Guido Carrillo.

  • Central Córdoba de Santiago del Estero (2024), que superó 1-0 a Vélez en la final.

Cuál fue el último campeón de la Copa Argentina

En la edición 2025, Independiente Rivadavia protagonizó una final memorable frente a Argentinos Juniors. Tras un 2-2 vibrante en el tiempo reglamentario, la definición por penales coronó a la Lepra mendocina por 5-3.

Fue un título con tintes épicos: el equipo terminó con nueve jugadores por las expulsiones de Maximiliano Amarfil y Alejo Osella, además del propio Alfredo Berti, pero resistió hasta el final y escribió una página dorada en la historia del fútbol argentino.

Con este triunfo, Independiente Rivadavia no solo levantó su primer título nacional, sino que se sumó a la lista de campeones de una competencia que año tras año sigue premiando la diversidad y el espíritu federal del fútbol argentino.

Todos los campeones de la Copa Argentina en la historia

  • 1969 - Boca Juniors (4-1 en el global a Atlanta)
  • 1970 - Torneo inconcluso (San Lorenzo y Vélez empataron 2-2 en la ida, nunca se jugó la vuelta)
  • 2012 - Boca Juniors (2-1 vs. Racing)
  • 2013 - Arsenal (3-0 vs. San Lorenzo)
  • 2014 - Huracán (5-4 en penales, luego de 0-0, vs. Rosario Central)
  • 2015 - Boca Juniors (2-0 vs. Rosario Central)
  • 2016 - River Plate (4-3 vs. Rosario Central)
  • 2017 - River Plate (2-1 vs. Atlético Tucumán)
  • 2018 - Rosario Central (4-1 en los penales, después de 1-1, vs. Gimnasia de La Plata)
  • 2019 - River Plate (3-0 vs. Central Córdoba (SdE))
  • 2020 - Boca Juniors (5-4 en los penales, luego de 0-0, vs. Talleres)
  • 2022 - Patronato (1-0 vs. Talleres)
  • 2023 - Estudiantes (1-0 vs. Defensa y Justicia)
  • 2024 - Central Córdoba (1-0 vs. Vélez)
  • 2025 - Independiente Rivadavia (2 (5) - (3) 2 vs. Argentinos Juniors)
