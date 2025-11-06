De Boca a Independiente Rivadavia: uno por uno, todos los ganadores de la Copa Argentina

Después de más de cuatro décadas sin disputarse, el torneo volvió en 2012 con el formato moderno que se mantiene hasta hoy, incluyendo a equipos de todas las divisiones del fútbol argentino.

Qué equipos ganaron más veces la Copa Argentina

Desde su regreso, Boca Juniors se consolidó como el máximo ganador del certamen. El Xeneize obtuvo cuatro títulos: 2012, 2015, 2020 y 2021, lo que lo ubica como el club más exitoso en la era moderna.

Muy cerca lo sigue River Plate, que levantó la Copa en 2016, 2017 y 2019, bajo la conducción de Marcelo Gallardo.

Además de los dos gigantes, otros clubes lograron escribir su nombre entre los campeones:

Arsenal de Sarandí (2013) , que goleó 3-0 a San Lorenzo.

Huracán (2014) , que venció por penales a Rosario Central.

Rosario Central (2018) , que se tomó revancha tras dos finales perdidas y ganó desde los doce pasos ante Gimnasia.

Patronato (2022) , que derrotó 1-0 a Talleres en Mendoza.

Estudiantes de La Plata (2023) , vencedor 1-0 ante Defensa y Justicia con gol de Guido Carrillo.

Central Córdoba de Santiago del Estero (2024), que superó 1-0 a Vélez en la final.

Cuál fue el último campeón de la Copa Argentina

En la edición 2025, Independiente Rivadavia protagonizó una final memorable frente a Argentinos Juniors. Tras un 2-2 vibrante en el tiempo reglamentario, la definición por penales coronó a la Lepra mendocina por 5-3.

Fue un título con tintes épicos: el equipo terminó con nueve jugadores por las expulsiones de Maximiliano Amarfil y Alejo Osella, además del propio Alfredo Berti, pero resistió hasta el final y escribió una página dorada en la historia del fútbol argentino.

Con este triunfo, Independiente Rivadavia no solo levantó su primer título nacional, sino que se sumó a la lista de campeones de una competencia que año tras año sigue premiando la diversidad y el espíritu federal del fútbol argentino.

Todos los campeones de la Copa Argentina en la historia