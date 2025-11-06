En vivo Radio La Red
Independiente Rivadavia
Copa Libertadores
FÚTBOL

Independiente Rivadavia clasificó a la Copa Libertadores 2026: equipos confirmados, cupos y fechas clave

Con Independiente Rivadavia ya asegurados, la próxima Copa Libertadores empieza a tomar forma con 16 equipos confirmados y varios países que aún buscan definir a sus representantes.

Independiente Rivadavia clasificó a la Copa Libertadores 2026: equipos confirmados, cupos y fechas clave

Mientras Palmeiras y Flamengo se preparan para disputar la final de la actual edición el próximo 29 de noviembre, el resto del continente empieza a definir los lugares para la Copa Libertadores 2026, que contará con 47 equipos en total. Hasta el momento, ya hay 16 clasificados y el mapa comienza a completarse a medida que avanzan los torneos locales y las copas nacionales.

Leé también Independiente Rivadavia se consagró campeón de la Copa Argentina y clasificó a la Copa Libertadores 2026
Foto: Independiente Rivadavia. 

La nueva edición comenzará el 2 de febrero con los partidos de ida de la Primera Fase. El sorteo de la fase de grupos se realizará durante la tercera semana de marzo y la competencia grupal arrancará en abril. La gran final está prevista para el 28 de noviembre, una fecha que Conmebol mantiene desde hace tres temporadas.

Qué equipos argentinos ya están clasificados a la Copa Libertadores 2026

En Argentina, tres clubes ya aseguraron su lugar. Platense, campeón del Torneo Apertura 2025, fue el primero en obtener el boleto directo. Luego se sumó Rosario Central, que selló su pasaje a través de la tabla anual. A ellos se agregó Independiente Rivadavia, reciente ganador de la Copa Argentina ante Argentinos Juniors, que disputará el torneo por primera vez en su historia y lo hará directamente en la fase de grupos.

independiente_rivadavia4

Los demás cupos argentinos se repartirán entre el segundo y tercer puesto de la tabla anual —este último ingresará a la fase previa— y el campeón del Clausura. En caso de que alguno de esos lugares se repita, el cupo pasará al siguiente en la clasificación general. Además, si Lanús gana la Copa Sudamericana o algún torneo local, podría liberar una plaza adicional, por lo que Argentina contaría con seis o hasta siete representantes.

Cómo se reparten los cupos en el resto de Sudamérica

Brasil, como país con más representantes, tendrá siete cupos: seis para los primeros del Brasileirao y uno para el campeón de la Copa de Brasil.

En Uruguay, Peñarol, Nacional y Liverpool ya tienen asegurada su clasificación por los puestos de la tabla anual. En Chile, Coquimbo Unido obtuvo su lugar anticipadamente por la amplia ventaja en el torneo local.

Colombia ya tiene a Independiente Santa Fe, campeón del Apertura, mientras que los otros cupos se definirán con el torneo Finalización y la tabla de reclasificación. En Perú, los clasificados son Universitario de Lima, Alianza Lima y Cusco.

Independiente del Valle representará a Ecuador como primero en las dos fases de la LigaPro, y en Paraguay, Libertad ya está adentro como campeón del Apertura. En tanto, Venezuela cuenta con Universidad Central, Deportivo La Guaira y Carabobo entre los equipos que participarán del certamen continental.

Con el título de Independiente Rivadavia, el sueño de muchos clubes sudamericanos por estar en la Libertadores 2026 sigue encendido y las próximas semanas serán decisivas para conocer la lista completa de participantes.

Los clasificados a la Copa Libertadores 2026

  • Argentina: Platense, Rosario Central e Independiente Rivadavia
  • Chile: Coquimbo Unido
  • Colombia: Independiente Santa Fe
  • Ecuador: Independiente del Valle
  • Paraguay: Libertad
  • Perú: Universitario, Alianza Lima y Cuzco
  • Uruguay: Nacional, Peñarol y Liverpool
  • Venezuela: Universidad Central, Deportivo La Guaira y Carabobo
