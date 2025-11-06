Independiente Rivadavia clasificó a la Copa Libertadores 2026: equipos confirmados, cupos y fechas clave

Cómo se reparten los cupos en el resto de Sudamérica

Brasil, como país con más representantes, tendrá siete cupos: seis para los primeros del Brasileirao y uno para el campeón de la Copa de Brasil.

En Uruguay, Peñarol, Nacional y Liverpool ya tienen asegurada su clasificación por los puestos de la tabla anual. En Chile, Coquimbo Unido obtuvo su lugar anticipadamente por la amplia ventaja en el torneo local.

Colombia ya tiene a Independiente Santa Fe, campeón del Apertura, mientras que los otros cupos se definirán con el torneo Finalización y la tabla de reclasificación. En Perú, los clasificados son Universitario de Lima, Alianza Lima y Cusco.

Independiente del Valle representará a Ecuador como primero en las dos fases de la LigaPro, y en Paraguay, Libertad ya está adentro como campeón del Apertura. En tanto, Venezuela cuenta con Universidad Central, Deportivo La Guaira y Carabobo entre los equipos que participarán del certamen continental.

Con el título de Independiente Rivadavia, el sueño de muchos clubes sudamericanos por estar en la Libertadores 2026 sigue encendido y las próximas semanas serán decisivas para conocer la lista completa de participantes.

Los clasificados a la Copa Libertadores 2026