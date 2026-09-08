Se supo el delicado motivo por el que La Joaqui debió ser internada tras separarse de Luck Ra

“Hace dos semanas a La Joaqui la internaron. Esto no se supo. Ella está con un problema de anorexia nerviosa. Ella es muy flaquita, bajó 10 kilos y no la está pasando bien”, reveló la conductora de SQP.

En medio de esa situación, Tiago PZK habría tenido un papel importante. De acuerdo con el relato de Yanina, el cantante visitó a La Joaqui durante su internación, dado que ambos mantienen una amistad desde hace varios años.

“Cuando la internan la va a ver Tiago. Son amigos desde los 14 años de él y 19 de ella. De ahí se van a Cañuelas con todo el staff. Eso se viraliza”, explicó la periodista.

Pero el vínculo entre ambos no terminó allí. Yanina Latorre también habló sobre las dos citas que habrían tenido La Joaqui y Tiago PZK, y contó que decidieron comunicarse con Luck Ra para informarle que estaban saliendo.

“Ellos tuvieron dos citas y los dos llamaron a Luck Ra para contarle que estaban saliendo. Él les dijo: ‘A mí no me importa, se me fue el amor, quiero divertirme’”, relató.

Además, la periodista puso el foco en otro aspecto que estaría complicando el presente de La Joaqui: su situación económica. Según su información, la cantante estaría trabajando sin recibir dinero mientras intenta saldar una deuda y cerrar un vínculo comercial.

“Ella está trabajando gratis porque está pagando una deuda. Está terminando un vínculo comercial. Vive de sus shows”, sostuvo Yanina.

Así, el relato de la conductora expuso detalles hasta ahora desconocidos del presente de La Joaqui, quien, según esta versión, enfrenta al mismo tiempo las consecuencias emocionales de su separación, un delicado cuadro de salud y una situación económica que la mantiene trabajando para afrontar una deuda.

Cómo fue la escandalosa traición de Luck Ra y cómo se enteró La Joaqui

La guerra entre Luck Ra y La Joaqui sumó un capítulo inesperado y explosivo tras la ruptura de la tregua entre ambos. En medio del escándalo, Yanina Latorre reveló en SQP (América TV) qué habría descubierto la cantante mientras esperaba sola su vuelo de regreso a la Argentina.

De acuerdo con el relato de la conductora, La Joaqui se encontraba en el aeropuerto de Barajas, con su valija y sin dinero para trasladarse, cuando revisó sus mensajes de Instagram y recibió un contacto que habría cambiado por completo su mirada sobre lo ocurrido en Ibiza.

“Cuando ella está en el aeropuerto esperando, empieza a mirar sus mensajes de Instagram, y una chica de la nada, con pruebas, le empieza a escribir”, contó Yanina, quien aseguró que la mujer le habría revelado un dato explosivo sobre los cuatro días que Luck Ra pasó en la isla junto a sus amigos.

Según la periodista, la mujer le habría contado que el cantante alquiló un barco y contrató a tres prostitutas durante esa estadía: “Contrataron tres prostitutas para el barco, chicas que cobraban”.

Pero eso no fue todo. Yanina Latorre aseguró que ese mensaje habría hecho que a La Joaqui “le bajó toda la ficha” y que allí habría conocido detalles de lo sucedido.

Además, la conductora cuestionó duramente a Luck Ra y lo calificó de “poco hombre”. También relató que La Joaqui tuvo que pedirle ayuda a su familia para poder llegar al aeropuerto y que entre ambos no habría existido una última conversación antes de la partida.

“Él quedó muy mal parado con que ella se volvió sola, y aparte él la dejó al cuarto día y se fue. No hubo una última charla”, sostuvo Yanina.