¡Durísimo! El cruel mensaje de Guardiola sobre el Diablito Echeverría: "No..."

“Echeverri es increíblemente bueno en espacios reducidos, cuando los equipos defienden tan atrás como Southampton o Crystal Palace. Contra Bournemouth, que es un equipo más transicional, aún no está preparado para este tipo de partidos. O quizás sí lo está, pero no me doy cuenta”, expresó el DT catalán.

El joven mediapunta de 18 años había dejado una grata impresión en sus primeros minutos con los citizens, donde mostró atrevimiento, movilidad y creatividad, incluso en un contexto adverso para el equipo, que transita una temporada con sabor a poco: más allá de la Community Shield, los de Guardiola no lograron levantar otros títulos.

A pesar de no haber sumado minutos frente al Bournemouth, Guardiola destacó lo visto en entrenamientos y su rendimiento anterior: “No fue una mala decisión, con la forma de jugar y las ocasiones que tuvo... ¡Generó tres chances en espacios reducidos! Lo vi muy bien en los entrenamientos. Es muy creativo”.

El Diablito tendrá una nueva oportunidad de vestir la camiseta celeste en la última jornada de la Premier, cuando el City enfrente al Fulham con la obligación de asegurar su lugar en la próxima UEFA Champions League. Además, el equipo inglés ya tiene plaza asegurada en el próximo Mundial de Clubes, donde compartirá grupo con Al Ain, Juventus y Wydad Casablanca.