Efecto Enzo: la decisión que tomó la FIFA contra la AFA por los cánticos contra los franceses

El documento utilizado contra la Selección partió de la grabación transmitida en directo por Enzo Fernández en su red de Instagram.

Por su parte, el jugador pidió disculpas al club Chelsea, arrepentido de los cánticos. Tiene en el club inglés compañeros negros que integran la selección francesa.

Francia: "Comportamiento más que inaceptable"

La ministra de deportes gala, Amelie Ouéa- Casterá tiuteo descalificando a los jugadores argentino y pidió la intervención de la FIFA. Es la misma que dijo que era gravísimo lo que se le imputa a los rugbiers franceses por presunta violación agravada a una mujer argentina en Mendoza.

ministra de deportes francesa.jpg La ministra de deportes francesa, pide sanciones a la FIFA contra el seleccionado argentino. (Foto: Cuenta de X de Ouedá-Casterá)

"¿FIFA, alguna reacción?", inquirió la funcionaria y sus palabras parecen haber impactado en Zurich, el cuartel general de la FIFA.

Un panorama complejo para la AFA y la Scaloneta

Hace pocos meses, en mayo de este año, la entidad madre del fútbol mundial impulsó una serie de medidas para intentar desterrar el racismo de las canchas y entre los hinchas y los propios jugadores. Entre las sanciones duras que se pueden aplicar figuran.

Aplicar sanciones obligatorias.

Pérdida de partidos.

Para las 211 asociaciones miembros, sanciones puntuales a los jugadores.

Eventualmente, promover una acción judicial.

Mattias Grafstrom, secretario general de la FIFA, esta semana envió un comunicado oficial sobre esta materia para frenar manifestaciones de racismo: "Nosotros tipificaremos el racismo como un delito específico de inclusión obligatoria en los Códigos Disciplinarios".

Seguramente, la FIFA le dará la oportunidad de hacer un descargo a la AFA por los cánticos de los jugadores. Fue un festejo privado - más allá del contenido reprobable - pero al hacerse público al emitirlo en directo, pasó a ser viralizado rápidamente y motivo la queja de los jugadores franceses, su federación y el país con su ministra de deportes.

Mucho ruido como para que Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional del Futbol Asociación, mire para otro lado (¨todo pasa", como decía la inscripción en el anillo de Julio Humberto Grondona).

La disculpa pública de Enzo Fernández

El video que se viralizó lo grabó el ex River y actual Jugador de Chelsea. En un momento, se escucha que alguien le dice "cortá la grabación", pero fue tarde. Como se transmitió en directo desde su cuenta, usuarios lo grabaron, lo replicaron y ahí llegó hasta los ofendidos franceses, que reaccionaron pidiendo sanciones.

El volante de la Selección vio lo que se le viene en contra y, más tarde, publicó en su cuenta una nota de disculpa y lamentándose por un episodio que no debió suceder y que - dijo - "no comparte ni forma parte de sus pensamientos o normas de conducta".

carta de enzo fernández.jpg Enzo Fernández pidió disculpas públicamente por el cántico contra los jugadores franceses. (Foto: Cuenta de X de Enzo Fernández)

El texto, que escribió en inglés para sus compañeros del Chelsea - algunos son franceses de la selección - dice: "Quiero disculparme sinceramente por un video publicado en mi Instagram durante los festejos de la Selección Argentina. La canción incluye un lenguaje muy ofensivo y no hay absolutamente ninguna excusa para estas palabras".

Y continuó: "Me opongo a la discriminación en todas sus formas y me disculpo por quedar atrapado en la euforia de nuestras celebraciones de la Copa América. El video en ese momento y esas palabras no reflejan mis creencias ni mi carácter. Estoy completamente arrepentido".

enzo y wesly fofana.jpg Enzo Fernández y Wesley Fofana, compañeros en el Chelsa de Inglaterra. El francés, se ofendió por los cánticos de la selección argentina y cargó contra el volante argentino. (Foto: Gentileza Daily Mail)

El club inglés en el que juega, el Chelsea, se mostró satisfecho por la disculpa, pero de todas maneras, al igual que la FIFA con la Selección argentina, le abrió un expediente personal al volante argentino.