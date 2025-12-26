¡Escándalo total! Yanina Latorre y Luciana Salazar a los insultos en una atroz pelea: "Inyectarte"

Y como era de suponer, Latorre no se quedó callada y contraatacó desencajada con su habitual verborragia a través de una catarata de posteos. “¿Sos siempre así de pelotuda o solo después de Navidad? ESTOY HABLANDO DE VOS INMUNDA, LA QUE SUBE FOTOS SOS VOS TE DA? ¿O solo usás la cabeza para inyectarte? Me tenés los huevos al plato”, disparó en un primer posteo.

En tanto, al cabo de unos minutos continuó con su ametralladora verbal contra Salazar. “NO SOY COMO VOS NO SOY VOCERA DE NADIE TRABAJO Y MUCHO, vos de qué vivís? QUIÉN CARAJO SOS PARA CALLARME? SI SUBÍS FOTOS BANCATE LA OPINION ME CAUSAS MUCHA LÁSTIMA, como exponés a tu propia hija. Das vuelta todo. Compadezco a Redrado. SOS INSOPORTABLE. BUSCATE UN LABURITO Y SE TE VAN LAS GANAS DE JODER”, agregó Yanina en mayúsculas como para que no le queden dudas a nadie cuál es su opinión acerca de Luciana Salazar.

Si bien Latorre y Salazar nunca tuvieron las mejor de las ondas, tal parece que ahora la tirantez entre ella se agudizó; sobre todo después de la entrevista que Yanina le hizo a Martín Redrado en su programa de América TV, que por lo visto molestó y mucho a Luciana, quien viene reclamándole hace cuatro años la cuota alimentaria de su hija a la que se comprometió a través de un contrato a mantener hasta su mayoría de edad a pesar de no ser su padre biológico.

El día que Yanina Latorre reveló a qué se dedica realmente Luciana Salazar

Fue a comienzos de abril de este año en Sálvese quien pueda (América TV), cuando Yanina Latorre arremetió contra Luciana Salazar y reveló de qué trabaja la rubia. "Matufiera", disparó la conductora.

"Vos no tenés ningún talento ni oficio, todo lo que hiciste te fue mal. Ayer me trataste de vocera y hoy de operadora. Operar es un delito, porque quiere decir que yo cobré sobres y cobro guita en negro para decir cosas, como seguramente habrías hecho vos, lo digo en potencial porque sé que sos muy amiguita de la carta documento y yo me limpio el cu... con tu carta documento", disparó de movida Yanina con evidente enojo.

Al tiempo que prosiguió picante: "A vos te pagaban por tuitear, vos ibas con los políticos de un lado al otro. Cuando ibas al piso del Bailando no sostenías una frase, no tenías un vocablo parecido a lo que tuiteabas".

"Yo estudio, yo me preparo, yo comunico, no necesito de tipos que me mantengan ni ándole rogando a un tipo que me garc... que me mantenga a una hija. No, yo laburo, cosa que vos no hacés hace mucho", continuó con vehemencia la presentadora.

Más adelante, la conductora de SQP reveló de qué trabaja la modelo: "Yo me dediqué a buscar tus contratos de trabajo. Tengo todos los papeles. Es monotributista. Categoría A, la más baja: 650 lucas por mes. Explicame cómo paga el botox, la casa, el Chateau, Nordelta, el pasaje de avión".

"Después me metí en las leyes de contrato de trabajo. ¿Sabés cuándo fue el último contrato de trabajo que tuvo? En 2023. ¿Sabés cuánto cobró por ese contrato de trabajo? 23 mil pesos. Hace una cosa que es muy de matufiera que es le dan de alta y le dan de baja en el mismo día", aseguró y concluyó revelando letal que "del 2016 para acá hay actividad. Del 2016 para atrás vivió del agua".