El alocado festejo de un exjugador de la Premier con modelos de Victoria's Secret: "Me gasté 300 mil euros en tres días"

Además, el ex atacante detalló cómo distribuyó esa cuantiosa suma en unos días de descontrol: “96.000 euros en una fiesta en la piscina, 96.000 euros en el Grand Hotel Casino MGM por la mañana y 72.000 por la noche”. Sin embargo, analizando lo ocurrido, Deeney aseguró que "hoy me vendría bien el dinero".

En esa misma línea, el ex Watford reveló detalles sobre la atmósfera festiva que lo rodeaba. “Había cinco futbolistas en ese momento de despedida de soltero y estaban en la mesa de al lado, y nos llevaron a una despedida de soltera de 15 canadienses, que eran modelos de Victoria's Secret”, recordó.

image.png

Una vez dentro del salón en donde se estaba llevando a cabo la fiesta, una de las chicas le dijo que eran modelos de la famosa marca, a lo que pensó: “Gracias, Jesús, ahora estoy en el cielo”. Sin embargo, el exceso de bebidas le jugó una mala pasada. “Ni siquiera hice nada, bebí tanto que me llevaron en un taxi”, reveló.

El ex futbolista también recordó que el grupo de moldelos le preguntaron por qué intentaba evitar ser fotografiado: “’¿Eres famoso’?, me preguntaban, y yo ‘No, no, no soy famoso, simplemente no me gusta que me saquen fotografías”.