El conmovedor mensaje del hijo de Miguel Ángel Russo tras la muerte del histórico DT y un especial agradecimiento a Riquelme

Ignacio Russo, delantero de Tigre e hijo del recordado entrenador, publicó un video y una carta abierta en redes sociales para agradecer las muestras de cariño hacia su padre.

El fútbol argentino sigue atravesado por la tristeza. La muerte de Miguel Ángel Russo, a los 68 años, dejó un vacío enorme en los bancos de suplentes, en los vestuarios y en los corazones de hinchas de todos los clubes. Su trayectoria, marcada por títulos, respeto y un estilo de liderazgo sereno, convirtió su despedida en un hecho que trascendió camisetas.

El llanto del hijo de Miguel Ángel Russo al recordar a su padre en el minuto de silencio ante Newell’s. (Foto: Captura ESPN)

En medio de esa ola de mensajes y homenajes, su hijo Ignacio “Nacho” Russo, futbolista de Tigre, publicó un emocionante video y una carta abierta en sus redes sociales que rápidamente se volvió viral. El posteo, cargado de afecto y gratitud, refleja el dolor de una familia que recibió el cariño de todo el país.

“Es increíble el amor que le tienen. No nos va a alcanzar la vida para dar las gracias por lo que vivimos”, escribió Ignacio, acompañando las imágenes que recorren distintas etapas de la vida de su padre: los festejos con Boca, las charlas con colegas, las reuniones familiares y los abrazos eternos en una cancha de fútbol.

Un homenaje desde el corazón

El video, publicado en Instagram, incluye fotos de Russo junto a Juan Román Riquelme, Carlos Tevez, Sebastián Battaglia, Lionel Messi y Diego Maradona, entre tantos nombres que cruzaron su vida deportiva. Pero más allá de las figuras, lo que domina es la emoción: Miguel siempre sonriente, rodeado de su familia o de sus dirigidos, irradiando la misma calma que lo definió como persona.

Al final del clip, Nacho dejó un agradecimiento especial a Boca Juniors y a Riquelme, quien fue uno de los más cercanos a Miguel durante su última etapa en el club.

“Un agradecimiento especial a Román y a todo Boca Juniors por haber cumplido su último deseo”, se lee en el cierre del video.

Aunque no trascendieron detalles sobre ese “último deseo”, allegados al entorno xeneize confirmaron que el club estuvo cerca del entrenador en sus últimos días y colaboró con la familia en su despedida.

En otro posteo, Ignacio compartió una carta dirigida directamente a su padre. El mensaje, escrito con el corazón en la mano, es uno de los textos más conmovedores que dejó el fin de semana en el mundo del fútbol:

“Hola pa, sinceramente en este momento las palabras escasean por el nudo en la garganta y en la panza al escribir esto. Se me vienen infinitos recuerdos y momentos, pero en todos predomina algo igual: tu sonrisa.”

El joven delantero, que marcó un gol con Tigre ante Newell’s el mismo fin de semana del fallecimiento de su padre, recordó cómo Miguel influyó en su camino como jugador y como persona:

“Gracias a la vida pude hacer lo que a vos más te gusta, que es el fútbol. Porque evidentemente el fútbol da vida, y pucha que te dio.”

El texto culmina con una frase simple y profunda, que resume la relación entre ambos: “Tomaste una decisión acorde a lo que sos. Espérame para hacer ronda de café y comer vigilante de batata. Te amo.”

El respeto de todo el fútbol argentino

Desde el momento en que se conoció la noticia de la muerte de Russo, jugadores, entrenadores, dirigentes y clubes de todo el país expresaron su pesar. Boca, Vélez, Rosario Central, Estudiantes de La Plata, San Lorenzo y hasta rivales históricos publicaron mensajes de despedida.

“Gracias por tanto, Miguel. Por tu enseñanza, tu humildad y tu ejemplo”, escribió Boca en sus redes sociales, acompañando una imagen del DT levantando la Copa Libertadores 2007 junto a Riquelme.

