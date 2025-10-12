El conmovedor mensaje del hijo de Miguel Ángel Russo tras la muerte del histórico DT y un especial agradecimiento a Riquelme

Al final del clip, Nacho dejó un agradecimiento especial a Boca Juniors y a Riquelme, quien fue uno de los más cercanos a Miguel durante su última etapa en el club.

“Un agradecimiento especial a Román y a todo Boca Juniors por haber cumplido su último deseo”, se lee en el cierre del video.

Aunque no trascendieron detalles sobre ese “último deseo”, allegados al entorno xeneize confirmaron que el club estuvo cerca del entrenador en sus últimos días y colaboró con la familia en su despedida.

Embed

En otro posteo, Ignacio compartió una carta dirigida directamente a su padre. El mensaje, escrito con el corazón en la mano, es uno de los textos más conmovedores que dejó el fin de semana en el mundo del fútbol:

“Hola pa, sinceramente en este momento las palabras escasean por el nudo en la garganta y en la panza al escribir esto. Se me vienen infinitos recuerdos y momentos, pero en todos predomina algo igual: tu sonrisa.”

El joven delantero, que marcó un gol con Tigre ante Newell’s el mismo fin de semana del fallecimiento de su padre, recordó cómo Miguel influyó en su camino como jugador y como persona:

“Gracias a la vida pude hacer lo que a vos más te gusta, que es el fútbol. Porque evidentemente el fútbol da vida, y pucha que te dio.”

El texto culmina con una frase simple y profunda, que resume la relación entre ambos: “Tomaste una decisión acorde a lo que sos. Espérame para hacer ronda de café y comer vigilante de batata. Te amo.”

El respeto de todo el fútbol argentino

Desde el momento en que se conoció la noticia de la muerte de Russo, jugadores, entrenadores, dirigentes y clubes de todo el país expresaron su pesar. Boca, Vélez, Rosario Central, Estudiantes de La Plata, San Lorenzo y hasta rivales históricos publicaron mensajes de despedida.

“Gracias por tanto, Miguel. Por tu enseñanza, tu humildad y tu ejemplo”, escribió Boca en sus redes sociales, acompañando una imagen del DT levantando la Copa Libertadores 2007 junto a Riquelme.