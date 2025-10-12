A24.com

Nancy Pazos protagonizó un baile hot y desató una ola de críticas en las redes: "La tía borracha"

Nancy Pazos protagonizó un polémico baile en una fiesta y generó todo tipo de reacciones en redes sociales.

12 oct 2025, 21:01
En las últimas horas, Nancy Pazos volvió a ser el centro de atención en las redes sociales después de que un video de ella que se viralizara rápidamente. La periodista participó de Pop Hereje, una fiesta que se ha convertido en un verdadero ritual para los amantes del pop de todas las épocas, y su presencia no pasó inadvertida.

En las imágenes, se la puede ver sobre el escenario, bailando con total soltura y actitud. Vestida con un body brillante de color verde, tacos y una corona, Nancy se entregó al ritmo de la música sin inhibiciones.

El momento fue captado por decenas de asistentes y compartido en las redes de El Ejército de LAM, donde generó una catarata de reacciones.

Entre los comentarios, hubo humor, críticas y también apoyo: “Por los clavos de Cristo y las chanclas de Moisés”; “Qué horror”; “Es Moni Argento criada a chipa y Manaos”; “La tía borracha en los 15”; “Aguante Nancy Pazos, tenemos un enfermo mental de presidente que hace recitales en medio del desastre que es Argentina”; “Así te dejan los K”.

Más allá de las opiniones divididas, lo cierto es que Nancy Pazos volvió a demostrar que no le teme a la exposición ni a romper moldes.

¿Por qué Nancy Pazos llevará a Mariana Brey a la Justicia?

Hace algunos días, en medio de una acalorada discusión en la mesa de A la Barbarossa (Telefe), Mariana Brey calificó a Nancy Pazos como "golpista", luego de que la periodista expresara fuertes críticas hacia la gestión de Javier Milei. El comentario generó una fuerte polémica en el programa.

En diálogo con A la tarde (América TV), Nancy Pazos confirmó que iniciará acciones legales contra Brey. "Alguien que está en los medios de comunicación tiene que darse cuenta de la diferencia entre una opinión y una acusación. Ella me acusó de un delito. Eso está mal", expresó con firmeza.

"Como veo que sigue trabajando en los medios de comunicación, que aprenda", agregó, dejando en claro que no piensa dejar pasar el episodio.

Pazos se mostró decidida a avanzar por la vía judicial, sin importar si hay una retractación pública. "Ella no pidió disculpas ni nada por el estilo. Igual, aunque me pidiera disculpas, yo estoy dispuesta a avanzar a nivel judicial", advirtió. Y subrayó: "No se le puede decir gratuitamente asesina o golpista a una persona. Eso es un delito".

La comunicadora también reveló que aún está evaluando quién será su representante legal en esta causa. "Estoy decidiendo con qué abogado voy a llevar adelante todo", comentó.

Finalmente, Nancy dejó en claro que buscará una reparación económica por los dichos de Brey. "Me va a tener que pagar. Quiero que pague con plata, que se ve que es lo que le duele", concluyó.

