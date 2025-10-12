Nancy Pazos protagonizó un baile hot y desató una ola de críticas en las redes: "La tía borracha"

Más allá de las opiniones divididas, lo cierto es que Nancy Pazos volvió a demostrar que no le teme a la exposición ni a romper moldes.

¿Por qué Nancy Pazos llevará a Mariana Brey a la Justicia?

Hace algunos días, en medio de una acalorada discusión en la mesa de A la Barbarossa (Telefe), Mariana Brey calificó a Nancy Pazos como "golpista", luego de que la periodista expresara fuertes críticas hacia la gestión de Javier Milei. El comentario generó una fuerte polémica en el programa.

En diálogo con A la tarde (América TV), Nancy Pazos confirmó que iniciará acciones legales contra Brey. "Alguien que está en los medios de comunicación tiene que darse cuenta de la diferencia entre una opinión y una acusación. Ella me acusó de un delito. Eso está mal", expresó con firmeza.

"Como veo que sigue trabajando en los medios de comunicación, que aprenda", agregó, dejando en claro que no piensa dejar pasar el episodio.

Pazos se mostró decidida a avanzar por la vía judicial, sin importar si hay una retractación pública. "Ella no pidió disculpas ni nada por el estilo. Igual, aunque me pidiera disculpas, yo estoy dispuesta a avanzar a nivel judicial", advirtió. Y subrayó: "No se le puede decir gratuitamente asesina o golpista a una persona. Eso es un delito".

La comunicadora también reveló que aún está evaluando quién será su representante legal en esta causa. "Estoy decidiendo con qué abogado voy a llevar adelante todo", comentó.

Finalmente, Nancy dejó en claro que buscará una reparación económica por los dichos de Brey. "Me va a tener que pagar. Quiero que pague con plata, que se ve que es lo que le duele", concluyó.