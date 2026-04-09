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River cortó su racha de triunfos en la Sudamericana: con un expulsado, empató con Blooming

El equipo de Eduardo Coudet igualó 1-1 en Bolivia tras la temprana expulsión de Martínez Quarta y rescató un punto en el arranque del Grupo H.

River cortó su racha de triunfos en la Sudamericana: con un expulsado desde el arranque empató 1-1 con Blooming

River cortó su racha de triunfos en la Sudamericana: con un expulsado desde el arranque empató 1-1 con Blooming

River Plate debutó en la Copa Sudamericana 2026 con un empate 1-1 ante Blooming en Santa Cruz de la Sierra, en un partido condicionado desde el inicio por la expulsión de Lucas Martínez Quarta.

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El defensor vio la tarjeta roja a los 4 minutos, tras derribar a un rival que se iba mano a mano. La decisión fue ratificada por el VAR y obligó al equipo de Eduardo Coudet a reconfigurar su planteo durante todo el encuentro.

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River golpeó primero pese a la desventaja

A pesar de jugar con diez hombres, River logró ponerse en ventaja a los 35 minutos del primer tiempo. Sebastián Driussi conectó de volea un centro de Fabricio Bustos y abrió el marcador.

El equipo argentino sostuvo la ventaja hasta el descanso, mostrando solidez defensiva y aprovechando sus momentos en ataque.

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Blooming reaccionó en el complemento

En el inicio del segundo tiempo, Blooming hizo valer el hombre de más y llegó al empate a los 8 minutos. Anthony Vásquez empujó un centro de Moisés Villarroel en el segundo palo.

River tuvo una chance clara para volver a ponerse en ventaja, pero Facundo Colidio falló una definición sin arquero.

En el tramo final, el equipo boliviano buscó la victoria, mientras River se replegó y resistió con intervenciones clave del arquero Santiago Beltrán y su línea defensiva.

El empate dejó a ambos equipos con un punto en el Grupo H, que también integran Carabobo FC y Bragantino.

Lo que viene para el Millonario

River continuará con una agenda cargada. El próximo domingo visitará a Racing Club por el Torneo Apertura, con el objetivo de pelear la cima de la Zona B.

Luego, recibirá a Carabobo por la Sudamericana y, días más tarde, afrontará el Superclásico ante Boca Juniors en el Monumental.

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