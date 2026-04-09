River cortó su racha de triunfos en la Sudamericana: con un expulsado, empató con Blooming

river4

Blooming reaccionó en el complemento

En el inicio del segundo tiempo, Blooming hizo valer el hombre de más y llegó al empate a los 8 minutos. Anthony Vásquez empujó un centro de Moisés Villarroel en el segundo palo.

River tuvo una chance clara para volver a ponerse en ventaja, pero Facundo Colidio falló una definición sin arquero.

En el tramo final, el equipo boliviano buscó la victoria, mientras River se replegó y resistió con intervenciones clave del arquero Santiago Beltrán y su línea defensiva.

El empate dejó a ambos equipos con un punto en el Grupo H, que también integran Carabobo FC y Bragantino.

Lo que viene para el Millonario

River continuará con una agenda cargada. El próximo domingo visitará a Racing Club por el Torneo Apertura, con el objetivo de pelear la cima de la Zona B.

Luego, recibirá a Carabobo por la Sudamericana y, días más tarde, afrontará el Superclásico ante Boca Juniors en el Monumental.