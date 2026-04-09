River cortó su racha de triunfos en la Sudamericana: con un expulsado, empató con Blooming

River Plate debutó en la Copa Sudamericana 2026 con un empate 1-1 ante Blooming en Santa Cruz de la Sierra, en un partido condicionado desde el inicio por la expulsión de Lucas Martínez Quarta.
El equipo de Eduardo Coudet igualó 1-1 en Bolivia tras la temprana expulsión de Martínez Quarta y rescató un punto en el arranque del Grupo H.
River cortó su racha de triunfos en la Sudamericana: con un expulsado desde el arranque empató 1-1 con Blooming
River Plate debutó en la Copa Sudamericana 2026 con un empate 1-1 ante Blooming en Santa Cruz de la Sierra, en un partido condicionado desde el inicio por la expulsión de Lucas Martínez Quarta.
El defensor vio la tarjeta roja a los 4 minutos, tras derribar a un rival que se iba mano a mano. La decisión fue ratificada por el VAR y obligó al equipo de Eduardo Coudet a reconfigurar su planteo durante todo el encuentro.
A pesar de jugar con diez hombres, River logró ponerse en ventaja a los 35 minutos del primer tiempo. Sebastián Driussi conectó de volea un centro de Fabricio Bustos y abrió el marcador.
El equipo argentino sostuvo la ventaja hasta el descanso, mostrando solidez defensiva y aprovechando sus momentos en ataque.
En el inicio del segundo tiempo, Blooming hizo valer el hombre de más y llegó al empate a los 8 minutos. Anthony Vásquez empujó un centro de Moisés Villarroel en el segundo palo.
River tuvo una chance clara para volver a ponerse en ventaja, pero Facundo Colidio falló una definición sin arquero.
En el tramo final, el equipo boliviano buscó la victoria, mientras River se replegó y resistió con intervenciones clave del arquero Santiago Beltrán y su línea defensiva.
El empate dejó a ambos equipos con un punto en el Grupo H, que también integran Carabobo FC y Bragantino.
River continuará con una agenda cargada. El próximo domingo visitará a Racing Club por el Torneo Apertura, con el objetivo de pelear la cima de la Zona B.
Luego, recibirá a Carabobo por la Sudamericana y, días más tarde, afrontará el Superclásico ante Boca Juniors en el Monumental.