Colapinto brilló en Bahréin: más de 100 vueltas y un resultado final en los test que ilusiona

El argentino completó 117 giros en el Circuito Internacional de Sakhir, marcó 1:33.818 con gomas rojas nuevas y firmó su mejor registro de la pretemporada con Alpine.

Franco Colapinto tuvo una jornada redonda en el Circuito Internacional de Sakhir. El piloto argentino fue el único representante de Alpine durante todo el jueves en los test de pretemporada de la Fórmula 1, acumuló más de 100 vueltas y cerró el día en el sexto puesto de la tabla general, confirmando una progresión clara entre la sesión matutina y la vespertina.

Después de un turno matutino sólido, en el que ya se había metido dentro del top 10 y mostrado buen ritmo en tandas largas, el argentino volvió a salir a pista por la tarde con un objetivo definido: buscar una vuelta rápida en el cierre. Cuando restaban 18 minutos de actividad, el equipo apostó por gomas rojas nuevas y lanzó el intento.

La estrategia funcionó. Colapinto mejoró su tiempo anterior por casi medio segundo y registró 1:33.818, marca que lo dejó sexto en la clasificación del día. La diferencia con la mejor vuelta de toda la pretemporada fue de 1.015: el registro más veloz lo había establecido Andrea Kimi Antonelli con 1:32.803.

Cuántas vueltas dio Colapinto y qué significa para Alpine

A lo largo de la jornada, el argentino completó 117 vueltas, un kilometraje significativo en una semana donde cada giro aporta datos clave para la puesta a punto del A526. No solo se trató de buscar una vuelta rápida, sino de evaluar configuraciones, comprobar la respuesta del auto tras los ajustes y trabajar en la consistencia de las tandas largas.

El balance fue positivo: buen ritmo sostenido, mejora evidente entre la mañana y la tarde y una respuesta sólida del monoplaza. En un contexto donde los tiempos suelen ser relativos por las diferentes cargas de combustible y programas de trabajo, el crecimiento interno es una señal alentadora para el equipo.

¿Cómo quedó frente al resto del pelotón?

Además del sexto puesto general, Colapinto fue el más rápido del segundo lote de la jornada y superó incluso a Nico Hülkenberg, quien con Audi había sido una de las revelaciones del día. El argentino se mantuvo competitivo y logró cerrar el jueves con una referencia clara respecto al resto de la grilla.

Con este rendimiento, Colapinto vuelve a dejar una señal fuerte dentro del box de Alpine y suma confianza en una etapa decisiva de preparación. Cada tanda en Bahréin sirve para afinar detalles antes del inicio del campeonato, que será el domingo 8 de marzo con el Gran Premio de Australia.

La pretemporada continúa, pero el argentino ya mostró que puede combinar constancia, volumen de trabajo y velocidad en el momento indicado. En Sakhir, dio un paso más.

