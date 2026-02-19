Colapinto brilló en Bahréin: más de 100 vueltas y un resultado final en los test que ilusiona

El balance fue positivo: buen ritmo sostenido, mejora evidente entre la mañana y la tarde y una respuesta sólida del monoplaza. En un contexto donde los tiempos suelen ser relativos por las diferentes cargas de combustible y programas de trabajo, el crecimiento interno es una señal alentadora para el equipo.

¿Cómo quedó frente al resto del pelotón?

Además del sexto puesto general, Colapinto fue el más rápido del segundo lote de la jornada y superó incluso a Nico Hülkenberg, quien con Audi había sido una de las revelaciones del día. El argentino se mantuvo competitivo y logró cerrar el jueves con una referencia clara respecto al resto de la grilla.

Con este rendimiento, Colapinto vuelve a dejar una señal fuerte dentro del box de Alpine y suma confianza en una etapa decisiva de preparación. Cada tanda en Bahréin sirve para afinar detalles antes del inicio del campeonato, que será el domingo 8 de marzo con el Gran Premio de Australia.

La pretemporada continúa, pero el argentino ya mostró que puede combinar constancia, volumen de trabajo y velocidad en el momento indicado. En Sakhir, dio un paso más.