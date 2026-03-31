El desesperado pedido de un ex futbolista de un grande de Primera: "Busco trabajo urgente"

El propio Morquio explicó en distintas oportunidades que su principal dificultad radica en la falta de oportunidades laborales tras su retiro del fútbol profesional. A pesar de haber intentado reinsertarse, no logró una estabilidad que le permita sostener a su familia, lo que lo llevó nuevamente a exponer su situación de manera pública.

En aquel momento, su historia generó repercusión en el ambiente del fútbol. Desde Club Nacional de Football, institución en la que jugó, hubo un acercamiento por parte de su presidente, Alejandro Balbi, mientras que también recibió apoyo desde Huracán. Sin embargo, esas ayudas no lograron resolver de fondo su situación.

Un historial de dificultades que se repite

El caso de Morquio no es nuevo. A lo largo de los últimos años, el ex jugador ha atravesado distintos episodios complejos que afectaron su vida personal y profesional. Según él mismo relató en el pasado, incluso tuvo un breve período en prisión, lo que impactó directamente en sus posibilidades de conseguir trabajo.

Ya en 2021 había recurrido a sus redes sociales en busca de empleo, en medio de un contexto económico agravado por la pandemia. En ese entonces, incluso llegó a vender objetos personales vinculados a su carrera como futbolista, incluyendo indumentaria de su paso por Huracán.

Hoy, la historia vuelve a repetirse. Con un mensaje que refleja urgencia y necesidad, Morquio expone una realidad que suele quedar invisibilizada: la dificultad de muchos ex deportistas para reinsertarse laboralmente una vez finalizada su carrera profesional.

Mientras tanto, su pedido circula en redes sociales y vuelve a interpelar al mundo del fútbol, que en otras ocasiones ya había reaccionado ante su situación.