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Revolución en el fútbol: las reglas que la FIFA cambia para el Mundial 2026 que impactan en el juego

La FIFA anunció una serie de cambios reglamentarios que se aplicarán en la Copa del Mundo 2026, con nuevas medidas para agilizar el juego y reducir interrupciones.

Revolución en el fútbol: las reglas que la FIFA cambia para el Mundial 2026 que impactan en el juego

La FIFA oficializó una serie de modificaciones reglamentarias que se aplicarán en el Mundial 2026, con el objetivo de reducir las pérdidas de tiempo, agilizar el juego y aumentar el tiempo efectivo. Las nuevas reglas impactan en aspectos clave como el VAR, las sustituciones, los saques y la atención médica, y comenzarán a regir en el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

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El paquete de medidas apunta directamente a una demanda histórica: partidos más dinámicos y con menos interrupciones. En ese sentido, varias de las decisiones introducen límites de tiempo estrictos y sanciones inmediatas para quienes no los cumplan.

Qué cambios habrá en las sustituciones y por qué pueden influir en los partidos

Uno de los ajustes más significativos tiene que ver con las modificaciones. Los jugadores tendrán solo 10 segundos para salir del campo cuando sean reemplazados. En caso de no cumplir con ese tiempo, su equipo deberá jugar con un futbolista menos durante un minuto.

La medida busca evitar demoras deliberadas en los cambios, una práctica habitual en los minutos finales de los partidos. El castigo inmediato introduce un riesgo deportivo concreto, lo que obligará a los equipos a ser más rápidos y ordenados en estas situaciones.

Cómo funcionarán los nuevos tiempos para los saques

Otro punto clave es la implementación de tiempos límite para la reanudación del juego. Habrá un máximo de 5 segundos para ejecutar saques de banda y de meta. Si ese plazo se supera, la posesión pasará automáticamente al rival.

Con esta regla, la FIFA intenta eliminar pausas innecesarias y mantener el ritmo del partido. La rapidez en la toma de decisiones será determinante, tanto para evitar sanciones como para aprovechar posibles distracciones del adversario.

Qué cambia en la atención médica y el diálogo con el árbitro

Las modificaciones también alcanzan a situaciones frecuentes dentro del campo. Si un futbolista recibe atención médica, deberá salir y esperar un minuto antes de volver a ingresar, salvo que la lesión haya sido producto de una infracción sancionada con tarjeta.

Además, se establece un criterio más estricto en la comunicación con el árbitro: solo el capitán podrá acercarse a dialogar, mientras que el resto de los jugadores podrá ser sancionado con tarjeta amarilla si protesta.

Qué nuevas funciones tendrá el VAR en el Mundial 2026

El sistema de videoarbitraje también tendrá una ampliación en sus competencias. El VAR podrá intervenir en jugadas de segunda tarjeta amarilla y en decisiones relacionadas con tiros de esquina, lo que amplía su margen de acción dentro del partido.

Este cambio apunta a reducir errores arbitrales en situaciones que hasta ahora quedaban fuera de revisión, en línea con el objetivo de lograr mayor justicia deportiva.

Más allá de estas medidas, la IFAB también adelantó posibles innovaciones a futuro, como la ampliación de cambios en amistosos, el uso de cámaras corporales en árbitros y precisiones reglamentarias en jugadas específicas.

El Mundial 2026 comenzará el 11 de junio en el Estadio Azteca y tendrá su final el 19 de julio en el MetLife Stadium. Allí, la Selección Argentina buscará defender el título en un torneo que, además de cambiar de sedes, también modificará la forma de jugarse dentro de la cancha.

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