Claudia Villafañe reveló la disciplinada dieta de su nieto Benjamín Agüero para jugar al fútbol

“Benja ahora está con el fútbol entrenando mucho y se cuida mucho con las comidas”, contó Claudia Villafañe al aire mientras elaboraba un plato en el ciclo gastronómico.

Y amplió al respecto: “Depende los entrenamientos lo que come. Antes era mucha pasta y ahora no es tanto. Ahora es más carne y proteína. Antes terminabas un partido y te daban de comer pasta, todo va cambiando”.

En ese sentido, Villafañe destacó que Benjamín "entrena todos los días" y sobre ese punto remarcó las diferencias en los métodos actuales con los del pasado en base a sus años acompañando al astro del fútbol Diego Maradona.

“Ahora hacen más gimnasio, antes era más entrenamiento con pelota. Ahora tienen que estar más fuertes físicamente. Antes era más aeróbico ahora más fuerza”, finalizó la madre de Dalma y Gianinna.

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Claudia Villafañe confesó por qué su nieto Benjamín odia a Germán Martitegui

Las devoluciones al límite y bien picantes de Germán Martitegui a los participantes de MasterChef Celebrity a lo largo de las distintas ediciones del reality se convirtieron en un sello característico del jurado que despierta adeptos y también odios.

Claudia Villafañe contó de dónde viene la bronca de su nieto Benjamín Agüero con el chef: tiene que ver con la fuerte crítica que le hizo al menú de su abuela (una bruschetta en 2020) y que nunca olvidó.

"Para opinar algo Maxi (López) tendía que haber ganado un MasterChef bastante buen reemplazo tiene. Ahora cuando veo el plato dudo...", le dijo primero Martitegui a Villafañe entre elogios y un palito sonriendo en una visita especial de la empresaria al programa.

"Me tocó la mala suerte que mi primer devolución...", recordó ella al instante. Y luego agregó sobre el enojo de su nieto con el jurado: "Lo que pasa es que mi nieto todavía no te encontró".

"Cada vez es más grande", reaccionó Germán Martitegui. "Está grande y está esperando encontrárselo", decía después Claudia a cámara. Ante esto, remarcó: “Mi nieto lo odia desde esa noche que me vio en televisión y no entendía por qué me decían cosas feas”.

"Benja me dice: ¿por qué habla mal de vos si no te conoce? Pero después yo de defendí con Benja, sos muy buena persona", comentó Villafañe ante la consulta que le hizo su nieto en su momento por el jurado. Y cerró: "No creo que Germán me tenga miedo pero bueno, tiene miedo que Benja lo venga a buscar".