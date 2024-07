El DRAMA de la familia de Franco Armani para la final de la Copa América entre Argentina y Colombia

En 2011, durante un fin de semana libre, Armani conoció a Daniela Rendón, una modelo que había sido Miss Sonrisa en 2006. Se conocieron a través de amigos en común, intercambiaron teléfonos y comenzaron a salir, iniciando una relación que perdura hasta hoy. "Franco fue muy directo conmigo desde el primer momento. Me hizo sentir que le gustaba mucho y que quería iniciar algo muy serio. A mí él me sedujo muchísimo y no tuve dudas. Desde ese momento nos convertimos en pareja", reveló la hoy influencer.

Se casaron en 2015, cuando Armani ya era titular indiscutido de Atlético Nacional. Al año siguiente, se convirtió en ídolo absoluto al ser la gran figura del equipo campeón de la Copa Libertadores. En 2018 fichó por River, continuando con su destacada actuación que le valió la convocatoria a la Selección Argentina, con la que jugó dos partidos en el Mundial de Rusia. También fue titular durante la Copa América de Brasil 2019, debutando precisamente contra Colombia. En aquella oportunidad, su esposa lo apoyó con una bandera Albiceleste.

En las semifinales de la Copa América 2021 en Brasil, Argentina y Colombia se enfrentaron nuevamente, pero esta vez el titular fue Emiliano Martínez, quien tuvo una destacada actuación en la definición por penales. Daniela Rendón no se mostró públicamente en esa ocasión. En agosto de ese mismo año nació su primer hijo, Valentino, de nacionalidad argentina y con sangre colombiana.