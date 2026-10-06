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Llanto y emoción pura: la reacción de Lionel Messi ante la multitud en la caravana hacia su despedida

Lionel Messi rompió en llanto al ver a la multitud que acompañó la caravana desde Ezeiza hasta Núñez antes de su despedida.

Llanto y emoción pura: la reacción de Lionel Messi ante la multitud en la caravana hacia su despedida

La emoción terminó superando cualquier intento de contención. En el trayecto que unió el predio de la AFA en Ezeiza con el Estadio Monumental, Lionel Messi protagonizó una de las escenas más conmovedoras de su historia con la Selección Argentina. Sentado junto a la ventanilla del autobús que trasladaba al plantel profesional, el capitán rosarino rompió en llanto al observar la impresionante marea de gente que se apostó sobre la autopista y las avenidas para brindarle una última muestra de afecto antes de su partido de despedida.

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Ubicado en su asiento con la indumentaria oficial del seleccionado y preparado para el compromiso, el diez buscó cubrirse el rostro con un pañuelo para ocultar las lágrimas que surgían ante el constante flamear de banderas y el eco de los cánticos de la multitud. Las imágenes exclusivas, captadas por la señal LN+, mostraron la faceta más íntima y sensible del astro en la previa del choque amistoso frente a Benín.

Cómo fue el recibimiento de los hinchas durante la caravana de la Selección Argentina

A lo largo de todo el itinerario hacia la cancha de River Plate, miles de fanáticos escoltaron a paso de hombre la caravana albiceleste con pancartas, banderas y camisetas, transformando el traslado del equipo en una auténtica fiesta popular a los costados del camino.

Este gesto de profunda sensibilidad refleja la dimensión del momento que atraviesa el Diez. Tras haber disputado más de dos décadas vistiendo la camiseta nacional y habiendo alcanzado la consagración máxima en Qatar, Messi afronta en Núñez una jornada cargada de simbolismo, emoción y gratitud eterna por parte del pueblo argentino.

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