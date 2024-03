El esperanzador posteo de Daniel Osvaldo luego de su desesperado pedido de ayuda: "Volviendo a ser yo"

Este lunes, quien también vistió las camisetas de la Roma y la Selección de Italia, compartió una historia alentadora en su Instagram, donde aparece sonriente, vistiendo la indumentaria de entrenamiento de Diego Maradona de Gimnasia y acompañado por la famosa canción de The Beatles "Here Comes the Sun": "Volviendo a ser yo. Que tengan una buena semana".

danielosvaldo_.jpg

Dani Stone también compartió la difícil realidad que ha enfrentado últimamente: separado, lejos de sus cuatro hijos y sin empleo. Sin embargo, Jimena Barón, madre de Momo, su hijo más pequeño, insinuó que él no había estado presente en su crianza: "Me ocupo sola hace 10 años, 24/7 de mi hijo".

Por otro lado, mientras recibía mensajes de apoyo de destacadas figuras del fútbol como Daniele De Rossi, su excompañero en la Roma, o Leandro Paredes, un ferviente hincha de Boca Juniors como él, Talleres de Remedios de Escalada le ofreció la posibilidad de regresar a la institución del sur de la Provincia de Buenos Aires, donde había jugado en 2018.