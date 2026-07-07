A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
AMOR

El romántico mensaje de Tini Stoessel a Rodrigo De Paul tras la clasificación de la Selección

Tras el triunfo de la selección argentina ante Egipto, Tini Stoessel compartió una romántica dedicatoria para Rodrigo De Paul que revolucionó las redes sociales.

7 jul 2026, 20:03
Banner seguínos en google Primicias Ya
tini stoessel rodrigo de paul
tini stoessel rodrigo de paul

El triunfo de la selección argentina frente a Egipto no solo encendió la pasión de millones de hinchas, también dejó espacio para un gesto íntimo que atravesó las redes sociales. En medio de la euforia, Tini Stoessel eligió un modo muy personal de celebrar junto a Rodrigo De Paul, reafirmando el gran presente que viven como pareja.

La cantante recurrió a sus historias de Instagram para compartir una imagen cargada de emoción: el mediocampista, todavía con la camiseta albiceleste, festejando la clasificación con un gesto que reflejaba la intensidad del momento. Con una mano en la boca, De Paul aparecía en la postal que Tini convirtió en declaración de amor.

Leé también

El dulce momento de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul para celebrar la victoria de Argentina a octavos de final

el dulce momento de tini stoessel y rodrigo de paul para celebrar la victoria de argentina a octavos de final

Sobre esa foto, la artista escribió palabras breves pero contundentes que se viralizaron al instante: “Te amo, mi amor”. Y como si quisiera unir lo personal con lo colectivo, sumó otra dedicatoria: “Te amo, Argentina”, acompañada por un corazón blanco y la bandera nacional.

Cuál fue la reacción de Antonela Roccuzzo durante la histórica noche de Messi con la Selección

Cuando todo parecía perdido para la Selección, la imagen de Antonela Roccuzzo volvió a cobrar protagonismo desde las tribunas de Atlanta. En medio de un estadio repleto de hinchas argentinos, la esposa de Lionel Messi acompañó cada instante de una tarde que terminó convertida en epopeya: la remontada 3-2 frente a Egipto y el pasaje a los cuartos de final.

La madre de Thiago, Mateo y Ciro se mostró firme desde el inicio. Cantó el himno con emoción y no soltó esa energía ni siquiera en los momentos más duros, como cuando a Leo le atajaron el penal o cuando el equipo se fue al descanso en desventaja, tras el gol anulado por infracción sobre Lisandro Martínez.

Ella conoce mejor que nadie la capacidad de reacción del capitán, y lo volvió a demostrar. En apenas 13 minutos, Argentina dio vuelta un partido que tenía contra las cuerdas al bicampeón del mundo. Fue entonces cuando Messi rompió en llanto, sorprendido por semejante giro, que se alivió con los tantos de Cuti Romero, el suyo propio y el cabezazo de Enzo Fernández tras la asistencia de Lautaro Martínez.

La celebración se expandió por todo el país, aunque fueron sus compañeros quienes eligieron poner a Messi en el centro de la escena como el gran protagonista de una clasificación inolvidable. Mientras tanto, Antonela, otra vez, acompañaba desde la tribuna como parte de esa emoción compartida.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Tini Stoessel Rodrigo De Paul

Lo más visto