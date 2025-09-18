En vivo Radio La Red
Deportes
Gallardo
Palmeiras
CAÍDA DE LOCAL

El fuerte descargo de Gallardo tras la dura derrota de River contra Palmeiras por la Libertadores: "Les dije..."

El Millonario cayó 2-1 en el Monumental por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Marcelo Gallardo analizó el rendimiento de su equipo.

El fuerte descargo de Gallardo tras la dura derrota de River contra Palmeiras por la Libertadores: Les dije...

El fuerte descargo de Gallardo tras la dura derrota de River contra Palmeiras por la Libertadores: "Les dije..."
Leé también River le ganó 2-1 a Estudiantes en La Plata y ahora piensa en Palmeiras por la Copa Libertadores
River le ganó 2-1 a Estudiantes en La Plata. (Foto. X @River)

Estuvieron más lúcidos en el arranque y perdimos el control del inicio. El gol nos impactó fuerte. Son un equipo de mucha jerarquía que se impuso con el primer gol. En el segundo tiempo cambió la cosa y el equipo mostró rebeldía”, sostuvo el entrenador millonario al analizar el desarrollo del encuentro.

El conjunto brasileño golpeó rápido y dominó el primer tiempo, pero en la segunda parte River reaccionó y consiguió el descuento que lo mantiene en carrera. “El gol de diferencia nos deja con vida. La diferencia es poca”, remarcó Gallardo, convencido de que su equipo tiene chances de dar vuelta la historia.

river

Autocrítica por el flojo inicio

Gallardo no ocultó su malestar por lo que ocurrió en el primer tiempo: “Perdimos el control y la pasamos mal. Jugamos contra un candidato a ganar la Copa. Les dije en el entretiempo que todavía la serie estaba abierta”.

El DT explicó que el gol tempranero de Palmeiras desestabilizó al equipo y lo obligó a reacomodarse sobre la marcha. “Nos impactó fuerte el gol, pero en el complemento encontramos la reacción que necesitábamos”, afirmó.

River logró achicar la diferencia gracias a una ráfaga ofensiva y a la presión en campo rival, algo que Gallardo destacó: “Ellos mostraron respeto por nosotros en el segundo tiempo. Eso nos da un indicio de que podemos lastimarlos en Brasil”.

Confianza para la vuelta en Brasil

Más allá de la derrota, el entrenador transmitió un mensaje de optimismo a los hinchas: “Me quedo con la expectativa del final. Un gol de diferencia nos deja con vida. La reacción del equipo estuvo. Vivimos situaciones parecidas en otros momentos, eso fue otra historia, ahora hay que escribir una historia nueva”.

Gallardo recordó que en otras ediciones de la Copa Libertadores River logró remontar resultados adversos en series decisivas, por lo que mantiene la ilusión intacta. “La serie sigue abierta y confío en que vamos a competir de igual a igual en la revancha”, aseguró.

yfDnx6HQG_1290x760__1

El partido de vuelta se jugará la próxima semana en el Allianz Parque de San Pablo, donde River buscará una remontada histórica para meterse entre los cuatro mejores del continente. Para avanzar, el equipo de Núñez necesita ganar por dos goles de diferencia. Si lo hace por uno, la serie se definirá en penales.

El plantel retomará los entrenamientos este jueves con el foco puesto en corregir los errores del primer tiempo y potenciar el buen rendimiento mostrado en el complemento.

