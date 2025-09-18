El fuerte descargo de Gallardo tras la dura derrota de River contra Palmeiras por la Libertadores: "Les dije..."

Autocrítica por el flojo inicio

Gallardo no ocultó su malestar por lo que ocurrió en el primer tiempo: “Perdimos el control y la pasamos mal. Jugamos contra un candidato a ganar la Copa. Les dije en el entretiempo que todavía la serie estaba abierta”.

El DT explicó que el gol tempranero de Palmeiras desestabilizó al equipo y lo obligó a reacomodarse sobre la marcha. “Nos impactó fuerte el gol, pero en el complemento encontramos la reacción que necesitábamos”, afirmó.

River logró achicar la diferencia gracias a una ráfaga ofensiva y a la presión en campo rival, algo que Gallardo destacó: “Ellos mostraron respeto por nosotros en el segundo tiempo. Eso nos da un indicio de que podemos lastimarlos en Brasil”.

Confianza para la vuelta en Brasil

Más allá de la derrota, el entrenador transmitió un mensaje de optimismo a los hinchas: “Me quedo con la expectativa del final. Un gol de diferencia nos deja con vida. La reacción del equipo estuvo. Vivimos situaciones parecidas en otros momentos, eso fue otra historia, ahora hay que escribir una historia nueva”.

Gallardo recordó que en otras ediciones de la Copa Libertadores River logró remontar resultados adversos en series decisivas, por lo que mantiene la ilusión intacta. “La serie sigue abierta y confío en que vamos a competir de igual a igual en la revancha”, aseguró.

El partido de vuelta se jugará la próxima semana en el Allianz Parque de San Pablo, donde River buscará una remontada histórica para meterse entre los cuatro mejores del continente. Para avanzar, el equipo de Núñez necesita ganar por dos goles de diferencia. Si lo hace por uno, la serie se definirá en penales.

El plantel retomará los entrenamientos este jueves con el foco puesto en corregir los errores del primer tiempo y potenciar el buen rendimiento mostrado en el complemento.